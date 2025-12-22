Ключевые моменты:

Группа дронов типа «шахед» направляется на Одессу со стороны моря.

В области слышна работа ПВО, возможны громкие звуки.

Под угрозой — портовая зона и район Пересыпи.

Атака дронов на Одессу и Одесский район

По информации мониторинговых Telegram-каналов, Одесса и Одесский район снова оказались под атакой ударных беспилотников. Сообщается, что группа дронов типа «шахед» заходит со стороны Черного моря и движется в направлении города.

В регионе активно работает противовоздушная оборона, поэтому жители могут слышать взрывы и другие громкие звуки. Под особым вниманием находятся портовая инфраструктура Одессы, а также район Пересыпи.

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности до отбоя воздушной тревоги.