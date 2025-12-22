Ключевые моменты:
- Группа дронов типа «шахед» направляется на Одессу со стороны моря.
- В области слышна работа ПВО, возможны громкие звуки.
- Под угрозой — портовая зона и район Пересыпи.
Атака дронов на Одессу и Одесский район
По информации мониторинговых Telegram-каналов, Одесса и Одесский район снова оказались под атакой ударных беспилотников. Сообщается, что группа дронов типа «шахед» заходит со стороны Черного моря и движется в направлении города.
В регионе активно работает противовоздушная оборона, поэтому жители могут слышать взрывы и другие громкие звуки. Под особым вниманием находятся портовая инфраструктура Одессы, а также район Пересыпи.
Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности до отбоя воздушной тревоги.
