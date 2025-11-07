Ключевые моменты:
- На дорогах Одесской области устанавливают инженерные сооружения для защиты от снежных заносов.
- Система включает снегоизолирующие, снегосдувающие и снегоудерживающие конструкции, которые адаптируются к погодным условиям.
Детали
В Одесской области развернуты работы по внедрению системы защиты от снежных заносов на открытых участках дорог, имеющих важное экономико-логистическое значение. Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры, цель этих мероприятий — предотвратить образование переметов и обеспечить безопасность движения зимой.
Специалисты используют комплексный подход, включающий три типа сооружений:
- Снегоизолирующие конструкции: Это специальные галереи, которые защищают дороги от скопления снега, преимущественно на горных участках.
- Снегоуборочные сооружения: Заграждения, применяемые в районах с интенсивным переносом снега и сильным ветром. Они препятствуют образованию наносов.
- Снегозадерживающие элементы: Устройства из полимерных сеток, используемые при объеме снегоприноса до 75 м³/м для контроля и регулирования снежных заносов.
Эти инженерные меры могут быть как постоянными, так и временными, что позволяет адаптировать систему защиты в соответствии с сезонными погодными условиями.
Для мониторинга ситуации на дорогах круглосуточно работает аналитически-мониторинговый центр. В случае возникновения проблем с состоянием проезда можно обращаться на горячую линию по номеру: +38 067 400 60 80.
