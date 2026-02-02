Ключевые моменты:
- 3 февраля в Одесской области будут действовать графики отключений света.
- В Одессе продолжаются аварийные отключения.
- В зависимости от ситуации в энергосистема ситуация может измениться.
Отключения света 3 февраля
Согласно распоряжению «Укрэнерго» 1 февраля 2026 года, по всей Украине по команде диспетчера вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. В Одесской области частично, а в самой Одессе и ряде районов продолжатся аварийного обесточивания.
В ДТЭК Одесские электросети опубликовали графики на завтра:
Где проверить актуальные графики и отключения
Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
