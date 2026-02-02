отключение света веерные отключения

Ключевые моменты:

  • 3 февраля в Одесской области будут действовать графики отключений света.
  • В Одессе продолжаются аварийные отключения.
  • В зависимости от ситуации в энергосистема ситуация может измениться.

Отключения света 3 февраля

Согласно распоряжению «Укрэнерго» 1 февраля 2026 года, по всей Украине по команде диспетчера вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. В Одесской области частично, а в самой Одессе и ряде районов продолжатся аварийного обесточивания.

В ДТЭК Одесские электросети опубликовали графики на завтра:

Где проверить актуальные графики и отключения

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

Читайте также: Для некоторых громад Одесской области могут отменить графики отключений

 

