Ключевые моменты:

Субвенция на 2026 год 778,9 млн. грн на питание для школьников.

Кейтеринг без софинансирования, нехватка кухонь.

Сухпайки в Одессе выдают из-за логистики и проблем с электричеством.

В планах новые модернизации via DREAM, партнерства, «Фабрика-кухня».

Почему старшеклассники без горячих обедов

По словам директора Департамента образования и науки Одесской ОВ Александра Лончака, для второй половины учебного года Одесская область получит государственную субвенцию в 778,9 млн грн на питание учащихся 1-4 и 5-11 классов. Он подчеркнул, что деньги уже распределили между громадами.

Чиновник отметил, что в Березовской и Болградской громадах горячие обеды уже внедрили для старших классов. Правда, проблемы сохраняются в громадах, которые зависят от кейтеринга и не могут обеспечить софинансирование. Это касается Татарбунарской, Теплодарской и Измаильской громад, ведь здесь бесплатное питание только для начальной школы и льготников.

Лончак обратил внимание на Лиманский поселковый совет Раздельнянского района, где не хватает производственных мощностей для кормления учащихся 5–11 классов. Кроме того, аналогичная ситуация в Теплодарском лицее им. А. П. Медведкова, где в прошлом году за государственные средства отремонтировали пищеблок и обновили оборудование, но заведение до сих пор полагается на кейтеринг. Соответственно родители жалуются на качество еды, а учащиеся 5–11 классов остаются без горячих обедов.

Что касается города Одессы, то, по словам чиновника, горячим питанием обеспечивают учащихся 1–4 классов за счет госсубвенции, а для 5–11 классов льготных категорий — за городской бюджет.

Александр Лончак вспомнил и о сухпайках, которые временно выдают в условиях логистических трудностей. Он подчеркнул, что в 2025 году при поддержке государства реализовали 13 проектов «Базовая кухня» и «Опорная кухня», которые уже работают и кормят детей. А количество учащихся с горячим питанием возросло со 161 тыс. до почти 204 тыс.

Директор Департамента образования и науки Одесской ОВА отметил, что на следующий год планируют сделать новые заявки на модернизацию пищеблоков через платформу DREAM, расширение международного партнерства и строительство «Фабрики-кухни».

Напомним, в некоторых одесских школах ученикам вместо привычных горячих блюд стали выдавать сухие пайки. Фотографии «обедов» быстро разлетелись по соцсетям, заставив городские власти проводить проверки. Кстати, сухие пайки разрешены, если нет электричества и резервного питания. В этом случае детям могут выдавать готовые продукты длительного хранения.