Ключевые моменты:

Мобильные бригады доставляют продукты, лекарства и воду.

Помощь оказывают одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью, семьям с детьми на верхних этажах.

Контакты горячих линий по районам.

Ночная атака РФ 3 февраля повредила энергетику, более 50 тысяч без света.

Помощь уязвимым

Зимой, когда на улице мороз и гололедица, добраться до магазина или аптеки для некоторых людей еще то испытание. Кроме того, усложняет задачу отсутствие электроэнергии и неработающие лифты. Потому департамент труда и социальной политики Одесского городского совета напоминает о помощи мобильных бригад.

Социальные работники могут помочь одиноким пожилым людям, лицам с инвалидностью и семьям с детьми, которые проживают на верхних этажах и испытывают трудности с самостоятельным передвижением.

Контактные телефоны горячих линий по районам:

Киевский район: (048) 765 07 87;

Хаджибейский район: 094 924 47 49;

Приморский район: (048) 740 75 24 (25);

Пересыпский район: (048) 763 03 18.

Стоит отметить, что мобильные бригады могут доставить продукты, медикаменты и воду нуждающимся в такой помощи.

Кстати, для бездомных также оказывается помощь. В настоящее время действуют горячие линии Коммунального учреждения «Одесский городской центр реинтеграции»:

(048) 705 32 17 – женское отделение (Балтская дорога, 2);

(048) 732 61 85 – мужское отделение (ул. Циолковского, 1).

Напомним, в ночь на 3 февраля враг атаковал Одесскую область ракетами и дронами, нанеся удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. Более 50 тысяч жителей региона остались без света, энергетики возобновляют электроснабжение. Повреждены жилые и административные здания и автомобили, погибших и пострадавших нет.