Немецких нацистов судили в Нюрнберге: где пройдет суд над путиным и рашизмом?

Что хотели скрыть СССР и другие победители Германии

На самом деле в обвинителях немецкого нацизма был весь цивилизованный мир, пытавшийся понять, откуда же выросли корни зла, забравшего на Земле жизни у многих десятков миллионов людей.

Судя по тому, что творится на планете сегодня, попытка понять оказалась неудачной. Потому что сегодня, произнося «Нюрнберг», мы явственно слышим «Гаага» – название того города, где (эх, скорее бы!) пройдет международный суд над реаниматорами нацизма, трансформировавшими – безбоязненно, поэтапно, у всех на виду! – гитлеризм в путинизм.

А ведь с Нюрнбергским процессом задумано все было по-уму: открытый судебный процесс, гласность, в общем, как в Библейском «Послании к римлянам» – «Каждому воздастся по делам его».

Правда, главный обвинитель от США Роберт Джексон толково заметил, что «персональное наказание, которое может быть применено только в случае проигрыша в войне, похоже, не служит достаточным устрашением для предотвращения войны».

В свое время я внимательно прочитал, а потом с годами неоднократно перечитывал толстенную книгу «Нюрнбергский эпилог» (автор – советский функционер, юрист Аркадий Полторак). А вот сейчас всплыло многое из того, чего не было, да и быть априори не могло в той книжке. Это закулисье при подготовке того процесса.

Так вот, союзники процесса не хотели. Еще в феврале 45-го на Ялтинской конференции Черчилль предложил без суда и следствия прикончить нацистское руководство. Но на проведении процесса настаивал Сталин.

Ну еще бы, ведь у него был огромный опыт проведения публичных процессов в СССР в конце 1930-х годов. И в советскую правительственную комиссию в Нюрнберге были назначены именно «режиссеры» тех московских процессов во главе с Андреем Януарьевичем Вышинским – одной из ключевых фигур массовых судилищ в СССР (и порождением Одессы, между прочим: он здесь родился во вполне приличной польской семье).

Союзникам пришлось согласиться с идеей проведения Международного военного трибунала и летом 1945-го был подписан договор. Начались дебаты по определению места его проведения. «Советы» Москву не «продавили», прошел вариант Нюрнберга.

И начались настоящие базарные торги: у каждой из «высоких договаривающихся сторон» был свой «скелет в шкафу», который не должен был быть упомянут на процессе. Да что там скелет!? Скелеты!

Так, Сталин «стеснялся» информации о своих предвоенных шашнях с Гитлером, не хотел афишировать расстрел польской военной элиты в Катыни. Англичане старались избежать озвучивания факта своей довоенной политической проституции (позорный Мюнхенский пакт 1938 года – соглашение с целью мирного урегулирования кризиса, вызванного территориальными претензиями Германии к Чехословакии). Ну и многое другое с обеих сторон.

Решили, что участники процесса в частном порядке обменяются списками «неприкасаемых» тем. Вот, в частности, запретный «темник», который главный обвинитель от СССР Роман Руденко передал своему вышеназванному коллеге из Штатов.

Это вопросы, связанные с общественно-политическим строем; внешняя политика СССР (пакт Риббентропа – Молотова, советско-польские отношения); советские прибалтийские республики.

Так организаторы Нюрнбергского процесса сами себе «списали» свои греховные болезни, а значит лишили цивилизацию возможности говорить о них, а значит – лечить их, профилактировать на дальнейшее. Кстати, полные тексты протоколов процесса так где-то и пылятся в архивных папках под грифом «Совершенно секретно», достоянием общественности они не стали.

Война в Украине: будет ли суд над путиным и его приспешниками

Ну и что мы имеем на 1 октября 2024 года, т.е. 78 лет спустя? Как говорят в Одессе, тем же концом по тому же месту. В 1938-м Запад, изнасиловав Чехословакию, заставил ее «добровольно» отдать Гитлеру Судетскую область – и, мол, будет мир во всем мире.

Тогда еще Польша с Венгрией свои «5 копеек» не преминули вставить в Мюнхенское соглашение, потребовав от погибающей Чехословакии «порешать» и их территориальные домогательства. При этом Гитлер пообещал – «никаких больше территориальных претензий в Европе»! А в марте 1939 года он нарушил Мюнхенское соглашение, оккупировав остальную часть Чехословакии. Шесть месяцев спустя, в сентябре 1939 года, Германия растоптала Польшу. И Великобритания оказалась в состоянии войны.

Сейчас путлеру понадобился изрядный кусок Грузии, и Запад этого не заметил. Типа, раз забрал, значит ему нужнее? «НА» Украине путлер начал с «Крым наш», и Запад этого «не заметил». Ему и это нужнее? Или «не тронь г-но: вонять не будет»?

Но оно продолжило вонять и захотело «денацифицировать» Донбасс. И сейчас, ближе к 1000-му дню этой по-гитлеровски подло начатой войны, на Западе находятся «с дуба рухнувшие» деятели, которые советуют уступить путлеру украинские «судеты» – лишь бы утихомирился.

Точно, как в частушке: «С неба звездочка упала прямо милому в штаны: пусть бы все там оторвала, лишь бы не было войны»… Но, во-первых, то, что пропало из штанов милого – это мелочевка, это не оторванные от Украины Крым и Донбасс. А во-вторых, война уже идет полным ходом!

Те из наших союзников, которым сложно провести параллели между до боли схожими ситуациями – в 1938-39 гг. и нынешней – вполне могут «обосрамиться». Но «могут» – это только предположение. Ведь есть надежда и на то, что они вспомнят курс мировой истории, который проходили в своих «гарвардах» и «принстонах», и прикинут на калькуляторах, что выгодней повторить Нюрнберг в Гааге.

Надежду вселяет и (возможно) следующий президент США Камала Харрис. По крайней мере вот что она сказала, беседуя недавно с Президентом Зеленским: «Мы вас поддерживаем не из благотворительности, а из своих стратегических соображений». Что ж, может хоть эта быстрее сообразит, как ускорить начало суда в Гааге.

А то один из ее предшественников в Будапеште «убалтывал « Украину: разоружайся, если что, я грудью встану! А когда началось «если что», то его сменщик уже фактически перефразировал обещание «великой державы»: я грудью встану (за твоей спиной).

На заглавном фото: Осмотр шрамов на ноге польской свидетельницы на Нюрнбергском процессе как доказательство последствий экспериментов немецких врачей Фрица Фишера и Герты Оберхойзер в женском концлагере Равенсбрюк (Германия)

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