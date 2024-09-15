31 августа известный украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем телеграм-канале: «В москве горит админздание. Площадь пожара уже более 1000 кв. км.» Конечно же, коллега выдал желаемое за действительное: площадь пожара всего лишь превысила 1000 кв. м. Погуглил «площадь москвы» — она 2511 кв. км. Не пол же ж москвы горело в последний день этого лета.

Стоп, а в чем проблема? Давайте вспомним: 14 сентября 1812 года горело не какое-то там админздание: горела ВСЯ москва! Длился этот пожар с 14 по 18 сентября, во время оккупации города войсками Наполеона. Между прочим, это был не прецедент: город горел во время больших пожаров 1547, 1571, 1610, 1626, 1629 и 1634 гг. Всего за первые четыре с половиной века своего существования москва 13 раз выгорала дотла, и около 100 раз огонь уничтожал значительную часть города (5-6 тысяч строений).

Кстати, иноземные войска неоднократно и до этого заходили в москву. Она была захвачена Монгольской империей в 1238 году, Золотой Ордой в 1382 году, Речью Посполитой в 1610 году. Что касается пожара 1812 года, то у историков до сих пор нет уверенности, что поджигателями были французы.

Ночью российская армия отступила, вывела из города практически всех его жителей, а на следующий же день в город вошли французские войска вместе с самим Наполеоном. И вдруг — на тебе! — в Москве тут же вспыхнул пожар. И на кой это нужно было Наполеону!?

По официальной российской версии, пожар был вызван действиями оккупантов. Однако, известно, что приказ о поджоге некоторых казённых складов и других зданий отдал Фёдор Ростопчин — генерал-губернатор москвы. Бонопарт увёл войско из города. Очевидец-француз вспоминал: «На четвёртый день мы вернулись в город и увидели там только развалины и пепел».

Пожар стих утром 18 сентября, уничтожив три четверти города. Вернувшись в Кремль, Наполеон распорядился найти поджигателей. Французский сержант Анриен Бургонь вспоминал, что из числа поджигателей «по крайней мере две трети были каторжники, остальные были мещане среднего класса и русские полицейские, которых было легко узнать по их мундирам».

Типичная классика жанра, всё как в «Бесприданнице» Островского, где мужик стреляет в даму сердца, возопив «Так не доставайся ж ты никому!». Стреляли и французы в москве: первые расстрелы виновных в поджогах начались после дознаний 24 сентября, всего было казнено около 400 человек.

Интересный, документально подтвержденный факт: покидая москву, Наполеон увез с собой томик «Енеїди» Котляревского (первое издание 1798 года). Еще со школы помню : «Но греки, як спаливши Трою, зробили з неї скирту гною…» Вот так и москва горела.

У замечательного украинского художника Ивана Айвазовского есть картина «Пожар москвы 1812 года». Вот она, перед вами. Иван Константинович (русифицированный Ованес Айвазян) родился в Феодосии в 1817 году, так что пожара этого не видел. То, что на картине, это художник просто себе представил. Ну и что мешает каждому из нас представить себе пожар в москве в 2024 году? Ведь, как сказал средневековый философ Никколо Макиавелли, «если хочешь понять как будет, узнай как было».

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса