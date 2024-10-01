Погода в Одессе: станет ли 2 октября прохладнее

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду 2 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность без существенных осадков. Воздух днем прогреется до 22-23°С.
Прогноз погоды в Одессе на 2 октября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-14°С, днем 20-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 2 октября
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-14°С, днем она поднимется до 18-23°С.
На автодорогах области видимость хорошая.