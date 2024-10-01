Конкурс «Книголюб» подвел итоги: читаем, оцениваем, рекомендуем

В этом году торжественное награждение его участников и победителей к тому же завершило юбилейные торжества, посвященные 195-летию старейшей библиотеки Украины. Уже который год конкурс объединяет людей, для которых чтение остается одним из необходимых условий для развития личности. И, несмотря на войну, обстрелы и блэкауты, интерес к книгам и чтению не угасает, наоборот – растет. А награждение участников «Книголюба» начинается с минуты молчания – благодарности нашим воинам-защитникам.

Книги, отмеченные наградами

Конкурс « Книголюб» был начат в 2011 году во время проведения 12-й выставки-форума «Украинская книга на Одесщине». Это совместный проект ОННБ и общественной организации «Ротари Клуб «Одесса-Ришелье». Инициатором и вдохновителем «Книголюба» стал член-корреспондент Транспортной академии Украины Виктор Денисов.

– Сначала конкурс был местным, небольшого уровня. До 2020 года могли писать отзывы на книги и наши библиотекари. Но потом их количество, согласно «Положению о конкурсе», было сокращено. Мы начали привлекать к чтению молодежь – преимущественно студентов, – рассказывает координатор «Книголюба» Валентина Клейнбурд.

– Обычно мы делаем выставку книг, участвующих в конкурсе. Но сейчас их настолько много, что на два-три стеллажа они не помещаются. Поэтому основная информация о конкурсе размещена на официальном сайте нашей библиотеки в разделе «Конкурс читательских отзывов «Книголюб». Там у нас представлен огромный список – около 10-ти страниц рекомендованных книг. Вышли они в наших отечественных издательствах. Это произведения, отмеченные или номинированные на различные государственные премии: Шевченковскую премию, премию имени Леси Украинки, Международную литературную премию имени Григория Сковороды «Сад божественных песен»… А также книги, авторы которых удостоены литературных знаков отличия. Например, Лина Костенко в прошлом году получила французский национальный орден – Орден Почетного легиона. Мы призывали писать отзывы на ее прекрасные поэтические произведения.

Оценки по десятибалльной системе

Стартует конкурс весной. В настоящее время география «Книголюба» расширилась. В нем принимают участие читатели из разных городов Украины: Киева, Львова, Днепра… Отправляют отзывы на книги и украинские переселенцы из-за границы – Германии и Польши.

В конце сентября, во Всеукраинский день библиотек, компетентное жюри определяет, какие читательские отзывы самые интересные и оригинальные.

В этом году требовательными судьями было отобрано 69 отзывов. Их авторов наградили почетными дипломами, подарками и денежными премиями. Все без исключения участники «Книголюба» получили благодарность.

– В этом году я просто была поражена таким количеством и разнообразием предпочтений наших читателей, – говорит член жюри, культуролог Татьяна Ананченко, ведущая в ОННБ языково-литературную гостиную «Дивослово». – И еще меня очень поразило то, что люди писали несколько отзывов. К тому же выражали не просто свои эмоции, свое видение того, о чем пишет автор, но и рекомендовали, стоит читать эту книгу или нет.

Львовянка Оксана Харламова направила 21 отзыв на произведения украинских и зарубежных писателей. Притом самые свежие – в 2024 году издания. Кроме оригинальных отзывов, Оксана, к тому же, ставит книгам оценки по 10-балльной системе. Если произведение не оправдало ее ожиданий, оно может, например, в книге четыре балла поставить.

Именно Оксана Харламова и стала победительницей Книголюба.

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Экзюпери, Байрон, Стивен Кинг…

В номинации «Не книгой единой», основанной на количестве отзывов на литературные произведения, благодарность конкурсу получила психолог Елена Онищенко. Она написала отзывы на книги Виктора Франкла «Человек в поисках подлинного смысла. Психолог в концлагере», Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Патрика Зюскинда «Парфюмер», Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Елена убеждена, что книги всегда должны быть источником знаний и стимулом развития личности. И прочитанные произведения помогают ей глубже постигать избранную профессию.

В номинации «За популяризацию лучших произведений зарубежных авторов» читатели отдали первенство книге первой женщины-нобелевской лауреатки по литературе Сельмы Лагенреф «Морбакка» и поэме классика английской литературы Джорджа Байрона «Шильонский узник»

Еще одна номинация «Книголюба» – «Возраст – не помеха». Она основана для подростков от 14 лет. По словам Валентины Клейнбурд, конкурс помолодел. Молодежь в основном читает современную зарубежную литературу в переводе на украинский язык. Очень популярен Стивен Кинг. В этом году отзывов на книги этого писателя было очень много. А благодарности «Книголюба» получили 15-летние ученицы Одесского лицея №69 Елизавета Клейнбурд и Алина Мазур. Свой литературный отзыв Алина написала на английском языке.

Книги, продиктованные войной

У взрослых читателей предпочтения несколько иные. Как и ранее, остается актуальной гениальная поэзия Лины Костенко. Много отзывов на ее исторический роман в стихах «Маруся Чурай». А наиболее востребованными в этом году стали роман «Драбина» Евгении Кузнецовой, рассказывающий о событиях, которые произошли после начала полномасштабного вторжения, об украинцах, выехавших из нашей страны за границу, и документальная книга «Светлый путь»: история одного концлагеря» Станислава Асеева. Написана она на основе собственных переживаний журналиста, который в 2015 году находился в российском плену. С началом полномасштабной войны Станислав Асеев снова ушел на фронт. Защищает нашу страну в рядах ВСУ и замечательный писатель Сергей Жадан, книги которого всегда пользуются спросом у читателей.

– Развитие человека невозможно поставить на паузу, – убеждена генеральный директор ОННБ Ирина Бирюкова. – Даже несмотря на тяжелые испытания и потери, с которыми сегодня сталкиваемся каждый день, мы ищем повод улыбнуться друг другу. И само чтение дает нам силу мечтать, планировать, говорить об отдаленных стратегических планах… Итак, надеюсь, что с каждым годом в нашем конкурсе «Книголюб» будут участвовать все больше людей. Может быть, появится секция детской литературы. А отзывы, написанные на лучшие украинские и зарубежные книги, будут вдохновлять читателей.