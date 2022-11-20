Нюрнберг открыл путь судам над военными преступниками: его значение для современной Украины

20 ноября исполняется 77 лет с начала Нюрнбергского процесса, на котором судили главарей фашистской Германии. Это был первый в истории суд над военными преступниками. Он стал отправной точкой для проведения таких процессов и сегодня. Есть реальная надежда, что трибунал, подобный Нюрнбергскому, состоится над теми руководителями Российской Федерации, кто начал агрессивную и захватническую войну против Украины.

Идея суда над военными преступниками возникла в 1942 году

Попытка судебного наказания военных преступников была сделана еще в годы Первой мировой войны. С тех пор на международном уровне все чаще стала высказываться мысль, что руководители страны должны нести отвественность за политику, которая привела к преступным действиям. Кроме того, предлагалось рассматривать и саму войну как преступление.

К началу Второй мировой войны определения военных преступлений еще не было, хотя уже существовало понятие «законы и обычаи войны». В начале 1942 года представители девяти оккупированных стран Европы — Бельгии, Чехословакии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Югославии и Франции — провели в Лондоне конференцию, где обсуждали вопросы наказания главарей фашистской Германии. При этом речь шла о привлечении к ответственности не только тех, кто совершал преступления, но и тех, кто их организовывал. Многие предлагали расстрелять нацистское правительство на месте, однако позже, на Ялтинской конференции, было решено создать Международный военный трибунал, чтобы продемонстрировать верховенство права.

Подсудимые не считали себя военными преступниками

Нюрнбергский процесс стал главным международным судебным процессом против руководителей гитлеровского режима. Судопроизводство осуществлялось согласно Уставу Международного военного трибунала. Обвиняемыми на процессе стали 24 высших нацистских руководителя. Им были предъявлены обвинения по четырем пунктам: планы нацистской партии, включающие агрессию против мира, преступления против мира и безопасности человечества, военные преступления и преступления против человечности.

Большинство нацистских преступников было арестовано, но не все получили заслуженное наказание. Гитлер, Гиммлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством, Мюллер и Борман бежали. Из тех, кто был арестован, до суда не дожил Лей, накануне казни отравился также Геринг.

От каждой страны — Великобритании, Франции, США и СССР — работала прокурорская команда. Советская команда работала исключительно по указаниям из Москвы и была составлена из участников показательных процессов над «врагами народа». Из-за традиционной советской бюрократии многие решения западные прокурорские команды успевали принять без советской стороны.

На процессе все обвиняемые имели адвокатов. В последнем слове ни один подсудимый не попросил у суда пощады, а некоторые вообще заявили, что их совесть чиста. Большинство подсудимых не считали себя военными преступниками, зато считали таковыми своих коллег. Виновными себя признали всего несколько человек — Зейсс-Инкварт, Франк, Кейтель и Шпеер.

«Сверхлюди» окончили свою жизнь на виселице

Обвинительное заключение содержало 65 страниц. Все обвинители, кроме американского, требовали смертной казни для всех подсудимых, без исключения. В итоге Международный военный трибунал приговорил к смертной казни через повешение Геринга, Бормана (заочно), Кальтенбруннера, Риббентропа, Кейтеля, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Зейсс-Инкварта, Йодля. Разные тюремные сроки получили Гесс, Функ, Редер, Ширах, Шпеер, Нейрат, Дениц. Оправданы были Фриче, Папен и Шахт. Избежал наказания также Крупп, так как впал в маразм еще до начала суда.

Приговоренных к смертной казни повесили в тюремном спортзале в ночь на 16 октября. Во время казни присутствовали восемь журналистов — по два представителя от каждой страны. Привел приговоры в исполнение американский сержант Джон Вудс. Смерть преступников не была легкой. Как позже рассказывал Вудс, Риббентроп, Йодль и Кейтель мучились в петле по нескольку минут, а Штрейхера пришлось додушить руками. Казнь заняла чуть более полутора часов.

Тела казненных преступников сфотографировали одетыми и обнаженными, завернули в матрац и вместе с последней одеждой и веревкой положили в гроб. Каждый гроб был опечатан. Преступники были кремированы в Мюнхенском крематории. По разным версиям, их пепел был развеян в воздухе или высыпан на сельской дороге в поток дождевой воды.

После главного Нюрнбергского процесса прошли еще 12 так называемых Малых Нюрнбергских процессов, во время которых на скамье подсудимых оказались нацистские деятели меньшего масштаба.

Российское руководство может попасть на скамью подсудимых

Сегодня так и хочется провести параллель между нынешней агрессией России и агрессией фашистской Германии восемьдесят лет назад. Так же, как и тогда, международное сообщество уже готово должным образом отреагировать и наказать военных преступников. У всех, кто так или иначе совершал военные преступления, сегодня есть все шансы попасть на скамью подсудимых Гаагского трибунала.

Когда впервые появилась идея процесса над нацистскими преступниками в Нюрнберге мало кто верил, что подсудимыми окажутся Геринг или Риббентроп. Точно так же, как в 1993 году никто не думал, что обвиняемым в Гааге окажется Милошевич. Поэтому многие международные политологи и правоведы считают, что Путину вряд ли удастся избежать наказания, однако наиболее вероятно такое развитие событий только после смены власти в России. Впрочем, это тоже далеко не фантастика: в ближнем круге российского диктатора уже есть инакомыслящие и те, кто не согласен с происходящим. Если смена власти в России все-таки произойдет, то трибунал, на котором в роли обвиняемых выступят Путин, Шойгу, Суровихин и иже с ними, а также правоверные российские пропагандисты, вполне может состояться. Кстати, напомним: еще несколько месяцев назад бывший прокурор трибунала ООН Карла дель Понте призвала выдать ордер на арест Путина.

Кем были обвиняемые в Нюрнберге?

Герман Геринг, командующий военно-воздушными силами Германии.

Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по руководству национал-социалистской партии.

Йоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел.

Вильгельм Кейтель, начальник штаба верховного главнокомандования.

Роберт Лей, председатель трудового фронта.

Эрнст Кальтенбруннер, начальник главного управления имперской безопасности.

Альфред Розенберг, рейхсминистр по делам восточных территорий.

Ганс Франк, глава оккупированной Польши.

Вильгельм Фрик, министр внутренних дел рейха.

Юлиус Штрейхер, главный редактор газеты «Штурмовик».

Вальтер Функ, министр экономики.

Ялмар Шахт, министр экономики до войны.

Густав Крупп, глава концерна «Фридрих Крупп».

Карл Дениц, грос-адмирал, по завещанию Гитлера — его преемник.

Эрих Редер, главнокомандующий военно-морским флотом.

Бальдур фон Ширах, глава гитлерюгенда, гауляйтер Вены.

Фриц Заукель, гауляйтер Тюрингии, генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы.

Альфред Йодль, начальник штаба оперативного руководства.

Мартин Борман, личный секретарь Гитлера (обвинялся заочно).

Франц фон Папен , рейхсканцлер, посол в Австрии и Турции.

Артур Зейсс-Инкварт, рейхскомиссар Нидердландов.

Альберт Шпеер, министр вооружений.

Константин фон Нейрат, наместник в Богемии и Моравии.

Ганс Фриче, руководитель отдела печати и радио в министерстве пропаганды.

Еще один прецедент: процесс над японскими военными преступниками

В Токио с 1946 по 1948 год проходил международный военный трибунал известный как Токийский процесс. Это был процесс над японскими военными преступниками, которых судили за особо жестокие эпизоды второй японо-китайской войны, а также за «марш смерти на Филиппинах». В состав судебного органа вошли представители СССР, США, Китая, Великобритании, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии, Индии и Филиппин. Обвиняемыми были 29 человек из числа высшего военного и гражданского руководства Японской империи.