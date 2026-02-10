Ключевые моменты:

МОК запретил украинскому спортсмену «шлем памяти», решение вызвало резонанс.

Россия атаковала Украину 125 ударными БпЛА, большинство сбито ПВО.

Есть пострадавшие среди мирного населения в нескольких регионах.

На фронте – локальные изменения и большие потери армии РФ.

МОК запретил украинцу чтить память погибших спортсменов на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме с портретами погибших украинских спортсменов на Олимпиаде-2026.

«Это решение разбивает сердце. МОК фактически предает тех, кто был частью олимпийской семьи, не позволяя почтить их память», – заявил Гераскевич.

Шлем запретили даже на официальных тренировках.

Показательно, что накануне итальянский сноубордист выступал с российским флагом на шлеме – и никакой реакции со стороны МОК не было.

«Для Украины снова ввели особые правила. Мы будем бороться за право соревноваться именно в этом шлеме», – подчеркнул спортсмен.

На ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский: «На шлеме – портреты атлетов, которых убила Россия. Эта правда не может быть «политикой». Это напоминание миру о цене нашей борьбы».

Тем временем легендарный чешский хоккеист, победитель Олимпиады 1998 года в Нагано, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек резко раскритиковал МОК за запрет украинцу выступать в шлеме с фотографиями жертв агрессии РФ. Он также напомнил, что при этом комитет допустил к Играм в Милане 14 российских атлетов, назвав это прямой рекламой войны.

Гашек подчеркнул, что Гераскевич не нарушает никаких правил Олимпийских игр–2026 и лишь пытается почтить память украинцев, убитых российской армией.

Позже представитель Международного олимпийского комитета заявил, что МОК разрешил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать с черной повязкой вместо шлема с изображениями погибших спортсменов.

Ранее НОК Украины обратился к МОК с просьбой разрешить спортсмену выступать на зимних Олимпийских играх – 2026 в специальном «шлеме памяти».

Россия атаковала дронами несколько регионов Украины: есть пострадавшие

Вечером 9 февраля россияне сбросили взрывчатку с беспилотного летательного аппарата на одну из улиц в Херсоне. В результате атаки пострадали 14-летний подросток и 40-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Помимо этого, оккупанты ударили беспилотниками по Вольнянску Запорожской области.

По данным областной ОВА, в результате ранены четыре человека, среди них ребенок. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Ранения получили две женщины, мужчина и мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет.

Напомним, в ночь на 9 февраля российские ударные дроны атаковали Одессу. Один из «прилетов» пришелся на ЖК «Чудо-город» и прилегающую инфраструктуру в Приморском районе города. Погиб 35-летний мужчина, еще два человека были ранены.

Всего в ночь на 10 февраля противник атаковал 125 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 враждебных БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

Ситуация на фронте: РФ ищет слабые места, ВСУ продвинулись под Харьковом

Аналитический проект DeepState сообщил, что российские захватчики продвинулись еще в двух населенных пунктах в Донецкой и Запорожской областях.

В частности, россияне продвинулись в населенном пункте Закотное Краматорского района Донецкой области и вблизи Гуляйполя Пологовского района, Запорожской области.

В то же время, по данным Института изучения войны (ISW), украинские войска имеют большой успех вблизи Большого Бурлука (Харьковская область). Бойцы продвинулись северо-восточнее населенного пункта и зачистили село Чугуновка.

В то же время российские оккупанты ищут слабые места в обороне наших военных, чтобы иметь возможность продвигаться малыми группами.

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек. Также враг потерял два танка, пять боевых бронированных машин, 33 артиллерийских системы, два средства ПВО, 1198 беспилотных летательных аппаратов, 182 единицы автомобильной и единицу специальной техники.