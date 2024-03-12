Финская «СВО» и украинская: агрессор один и тот же

Необычная медаль

Дата окончания так называемой «финской кампании» — 12 марта 1940 года, т.е. ровно 84 года назад. Так сложилось, что за свой четвертьвековой журналистский опыт за эту тему я взялся второй раз.

Впервые это было так. Лет, эдак, с 15 назад, 9 мая с букетом сирени я традиционно отправился к «Вечному» огню (тогда газ на его горелки уже подавали лишь к этой дате). В херсонском парке Славы — множество ветеранов (уже не так войны как просто пожилых людей, в основном с юбилейными, трудовыми медалями на груди).

Букет до огня я не донес, по дороге презентовал его с поклоном совсем миниатюрной старушенции с БОЕВОЙ медалью на сарафане. Это была медаль «За боевые заслуги», но висела она на маленькой прямоугольной колодке, а не на большой 5-угольной, а значит была вручена в самом начале той войны.

Бабулька от подарка расцвела краше букета. Я представился и спросил: «Вы, видать, с сАмого 41-го на фронте?» «Нет, с сАмого 39-го, осенью на финскую войну добровольцем пошла» — улыбнулась собеседница. Ну какой же при памяти журналист пройдет мимо такой «убойной» темы!? Помнится, я тогда «раскрутил» фронтовичку на целую газетную полосу.

Ну а здесь и сейчас — вкратце. Звали её (теперь уже в прошедшем времени) Надежда Илларионовна Комлык. Окончив медучилище, записалась добровольцем-медсестрой после нападения СССР на Финляндию 30 ноября 1939 года. Медаль — за спасение жизни нескольких десятков раненых бойцов, которых вытащила под огнем с поля боя.

Одному из них, когда в операционной медсанбата оказалось, что нет донорской крови нужной ему группы, тут же отдала свою — прямым переливанием. Оказалось, что он выжил, после войны, уже в конце 1940-х, нашел ее после долгих поисков. Они поженились, прожили парой всю жизнь, но детей у них не было: попавший в живот снарядный осколок не забрал у медсестры Нади жизнь, но лишил ее возможности стать матерью…

Финская “СВО”

А теперь — о той, прозванной «зимней» войне, о том, кто и для чего ее разжег, о ее итогах. Скажу сразу, что поводом для этой публикации стала не так мартовская дата её окончания, как явно лежащие на поверхности четкие параллели между тем нападением на Финляндию и этим нападением — на Украину.

Война между СССР и Финляндией началась после инцидента 26 ноября 1939 года — артиллерийского обстрела воинской части в приграничной советской деревне Майнила на Карельском перешейке, в результате которого погибли, по утверждениям москвы, четверо военных.

СССР обвинил в обстреле финнов. Как объявил тогда глава советского МИД Молотов, это была «гнусная провокация финской белогвардейщины». Общественность Финляндии и Запада в эту версию событий не поверила: ведь перед этим москва безуспешно требовала от Хельсинки пересмотра границы, территориальных уступок и создания советских баз на финской территории.

Лживая советская пресса постоянно писала, что финская граница «угрожающе» близка к Ленинграду. И, мол, финны устраивают на границе провокации, обстреливая территорию СССР и начиная тем самым войну.

Финляндия должна была передать Советскому Союзу некоторые районы на Карельском перешейке и острова в Финском заливе, а также сдать в аренду город Ханко. Взамен Финляндия получила бы в 2 раза бОльшую по размеру, но менее ценную в экономическом и стратегическом отношении территорию в Карелии: фактически одни леса и болота.

Схема была, в принципе, та же, по которой были подписаны договоры о взаимопомощи с балтийскими странами, что в итоге закончилось их оккупацией. Однако финны давлению СССР не поддались. После того, как переговоры с официальным финским правительством зашли в тупик, утром 30 ноября советские самолеты сбросили бомбы на финские города, а сухопутные войска начали вторжение.

Перед этим Советский Союз сформировал так называемое «народное правительство» Финляндии. Его возглавлял сбежавший в Советский Союз еще в 1918 году коммунист Отто Куусинен. 1 декабря СССР объявил о признании этого правительства, что дало повод не общаться с официальным правительством.

«Ручное правительство» тут же попросило Советский Союз о помощи в создании Финляндской Демократической Республики. О «ФДР» шутили как о республике, созданной на квартире Куусинена.

Кроме СССР ни одна другая страна не признала «народного» правительства этой советской марионетки. Финская компартия заявила, что в Финляндии идет революция, которой, по просьбе «народного правительства», должна помочь Красная армия.

Мол, таким образом, это не война и уж никак не агрессия против Финляндии. При этом уже вовсю звучала наглая ложь советского министра Молотова, который заявил, что советские самолеты сбрасывают на города якобы голодающей Финляндии хлеб, а не бомбы.

Финны назвали «хлебной корзиной» советские кассетные авиабомбы, которые летели на финские города, и придумали собственный «подарок» советскому министру. Он назывался ныне всем известным термином «коктейль для Молотова».

“Взять Хельсинки за три дня”

В начале боевых действий численность войск Красной армии более чем в 1,5 раза превышала финскую: 250 тысяч солдат и офицеров у финнов, 426 тысяч — в группировке вторжения. Орудий и минометов в дивизиях Красной армии было в 5 раз больше, чем у финнов, самолетов — в 9 раз больше. У финнов было «аж» 32 танка и два бронеавтомобиля. Еще около 30 танков остались со времен Первой мировой и годились только, чтобы использовать их как неподвижные боевые точки. Красная армия располагала 2289 танками.

Поэтому москва была уверена, что финнов удастся разгромить за несколько дней. Но «зимняя война» продолжалась больше трех месяцев и стоила Красной армии огромных потерь, потому что боевой дух финнов, защищавших свою Родину от агрессора, был очень высок, а навыки, необходимые для войны на своей территории — существенно выше, чем у противника.

За 105 дней «зимней войны» советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат были ранены, контужены, получили тяжелое и среднее обморожение. Финские потери составили 26 тысяч человек, 43 тысячи были ранены.

Для Сталина стало шокирующе неожиданным то, что на защиту своей страны встал весь финский народ. В Финляндии никто не верил, что страна сможет в случае поражения сохранить свою независимость. Здесь хорошо знали и о репрессиях 1937-38 годов в СССР, когда среди прочих были расстреляны тысячи финнов, закрыты газеты на финском языке и школы с изучением финского языка.

Хотя ни одна страна не вступила в войну на стороне Финляндии, опасаясь нападения со стороны СССР, дипломатическую поддержку Хельсинки оказывали Великобритания, Франция и США.Скандинавские страны пошли дальше, тайно или открыто все они помогали Финляндии деньгами и оружием.

Дания принимала эвакуированных финских детей. Из Швеции поступило 107 орудий, 90 000 винтовок и 42 млн патронов. Стокгольм также предоставил кредит Финляндии для приобретения 85 противотанковых пушек. Шведы организовали сборы денег для финнов, шведские медики ехали работать в финские больницы, крестьяне везли продовольствие, банки выдавали кредиты.И всё же после того, как советский контингент был увеличен до 760 тысяч человек, то есть стал почти втрое больше финского, Красная армия традиционно «мясными штурмами» добилась преимущества…

Итоги Финской войны. СССР под давлением огромных потерь и международной дипломатии все же остановил свое продвижение. При этом Финляндия лишилась 11% своих территорий. 430 тысяч финнов оттуда стали вынужденными переселенцами и были перемещены вглубь страны. Но Финляндия сохранила свою независимость.

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Не правда ли, много аналогий с нынешней агрессией россии против Украины? Так — да не так: много общего, но не всё. В немалой мере сейчас очухались от сытого сна ВСЕ наши соседи и далеко не только соседи. До ожиревшего мозга многих дошло, что «украинский кризис», как говорят наши «братья — китайцы», может легко трансформироваться в планетарный. И эти многие сейчас всё активней «шевелят батонами». Ещё не «раскочегарились» как надо, но процесс идет. Это в корне отличает ситуацию от финской.

В Чили во время революции (1973 год) был популярен лозунг «Venceremos» (Венсеремос — мы победим!) Что ж, пусть нашим лозунгом станет украинское созвучное «НЕ ВСЕРЕМОСЬ!!!». Мы победим!!! Эх, только вот скорей бы…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

На заглавном фото — финские пулеметчики во время «Зимней» войны