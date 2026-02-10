Ключевые моменты:

Виктор Врабие, главный сержант 1-го взвода разведки 14-й бригады НГУ «Красная Калина».

8 января 2024 г. исчез во время задания возле Вербового на Запорожье.

Погиб, защищая позиции до последнего.

Боль, которую невозможно утолить

11 февраля семья Врабие объединилась в скорби. Мать Юлия, четверо сыновей и две дочери собрались, чтобы достойно провести своего Виктора — любящего сына, преданного брата и верного мужа. Герой вернулся домой «на щите»…

Боль семьи разделила вся Ананьевская громада. С утра центральные улицы вдоль пути траурного кортежа заполнились людьми, склонившими колени, провожая воина в последний путь.

8 января 2024 года, во время боевого задания вблизи села Вербовое в Запорожье, оборвалась связь с Виктором. Более двух лет мать Юлия держалась надежды, ведь материнское сердце не хотело принимать худшее. Жена Героя искала любую информацию и отвергала пессимистические предположения. Но февраль 2026 года принес горькую новость… Виктор навсегда остался на поле боя, защищая позиции до последнего.

Виктор Врабие, главный сержант 1-го взвода разведки специального назначения 14-й бригады НГУ «Красная Калина», принадлежал к тем, кто всегда шел на передовой. Разведчик — это воин, первым замечающий угрозу, не допускающий ошибок и закаливающий присягу в аду боев. Виктор Врабие теперь в рядах Небесного Дозора. Имя Героя вечно вписано в историю громады и Украины.