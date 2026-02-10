Ключевые моменты:
- Ночью 10 февраля враг атаковал энергоинфраструктуру Одесской области.
- Поврежден объект энергетики и административное здание, на месте возник пожар.
- Частично обесточены населенные пункты в трех громадах.
- Критическая инфраструктура переведена на резервное питание.
По словам главы ОВА, в результате атаки зафиксировано повреждение объекта энергетики, на территории которого возник пожар. Кроме того, пострадало административное здание. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Из-за атаки частично обесточены населенные пункты в трех территориальных громадах области. Все объекты критической инфраструктуры оперативно переведены на резервное питание от генераторов.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий удара и восстановлению электроснабжения.
Напомним, в ночь на 9 февраля российские ударные дроны атаковали Одессу. Один из «прилетов» пришелся на ЖК «Чудо-город» и прилегающую инфраструктуру в Приморском районе города. Погиб 35-летний мужчина, еще два человека были ранены.
На месте «прилета» возник масштабный пожар. Помимо крыши 24-этажной высотки, горели автомобили во дворе и газовая труба.
