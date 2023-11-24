Не «паляницею» единой: какие украинские слова не выговорит ни один россиянин

Как отмечает языковой эксперт Александр Стукало, россиян, которые учат или учили украинский язык, конечно, кот наплакал, но есть и такие. И изучение украинского языка является для большинства из них достаточно сложным процессом. Некоторые украинские слова россияне никогда не смогут выговорить правильно. Что же им сложнее всего произносить?

С началом войны, пленные, снимая на видео, пытались произнести определенные слова, и ни одному из них это не удалось сделать должным образом. Ведь украинский язык имеет свои уникальные особенности произношения, которые не встречаются в русском языке. Например, в украинском языке есть звуки [ї], [ґ], [є], которые отсутствуют в русском языке. Кроме того, в украинском языке ударение часто приходится на другой слог, чем в русском языке.

Звук [г]: особенности и произношение

Можно смело утверждать, что никаких слов с этим звуком россияне никогда не произнесут правильно с первого раза – потому что его просто нет в их родных языках. Поэтому вместо украинского [г] россияне будут говорить [х] или [ґ]. Хотите проверить? Попросите их произнести:

Гарно гратись горобцям у гілках горобини.

Различие [и]/[і]

В русском языке, конечно, есть свои звуки, похожие на украинские и/і, но стоят они очень часто совсем не так, не там, не тогда и не по этим правилам. Поэтому наши слова, где они стоят рядом, тоже будут казаться россиянам (и, скажем, чехам, которые и/і вообще не различают) незаурядными головоломками. Вот вам следующее экспериментально-проверочное предложение:

Привіт, привиде, ти знайшов свіжий привід і прийшов місити залиті сірими калюжами вулиці?

Мягкие ж и ш

Многим украинцам в свое время пришлось учить в школе русский язык, и потому правило о «жи» и «ши», которые пишутся с мягким «и», но произносятся твердо, до сих пор болтается где-то между ушами. Украинский язык любит и уважает мягкие слоги. Хотите, чтобы язык жаждущего украинской речи россиянина завязался в бантик? Вот вам предложение:

Шість жінок після подорожі нашіптували одна одній ніжні слова про свіжі суші й чужі гаражі.

Окончания -ння и -ття

Тем, кто учит украинский язык и начинал с русского, эти окончания изрядно усложнят жизнь. Там, где в украинском -ння/-ття, россияне имеют либо -нье/-тье, либо совсем другие окончания и суффиксы. Удлиненных звуков в русском тоже нет. Поэтому в процессе придется познать свою артикуляционную систему и настроить ее на новый лад. Вот тренировочное предложение:

Якби ж знаття, що потрібні знання і вміння часом рятують життя!

Твердый [ч]

Для нас он знаком и родной, хотя, конечно, и не для всех наречий или диалектов. В общем произносить его супер твердо (как в польском) не обязательно, но и сверх мягко – тоже не комильфо. У россиян он всегда мягкий. Вот упражнение для их языков:

Чи ти чистила його, чи не чистила, а чистішим цей м’ячик не став.

Источник: life.liga.net