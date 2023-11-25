Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: к чему готовиться 25 ноября

Магнитные бури: к чему готовиться 25 ноября

Ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют в субботу, 25 ноября, повышенную геомагнитную активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Согласно прогнозу ученных на следующей неделе нас ожидает еще один всплеск солнечной активности.

Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Для людей, не испытывающих серьезных проблем со здоровьем, этот «шторм» может пройти незамеченным, а вот те, кто зависим от погодных капризов, могут почувствовать легкое недомогание, и поэтому им желательно держать под рукой нужные лекарства от головной боли и повышенного давления.

И хотя единого мнения о влиянии магнитных бурь на человека среди научного сообщества до сих пор нет, именно в такие дни люди значительно чаще жалуются на:

  • головные боли;
  • сонливость и бессонницу;
  • общее ухудшение самочувствия;
  • упадок сил;
  • нарушение концентрации;
  • проблемы с психологическим состоянием (повышенная тревожность, подавленность, раздражительность).
  • В дни магнитных бурь возрастает количество обращений к терапевтам и врачам-кардиологам.

Как защитить себя в опасные дни

  • здорово и полноценно питайтесь, пейте достаточно воды,
  • гуляйте на свежем воздухе,
  • не переутомляйтесь физически и эмоционально,
  • откажитесь от алкоголя, курения, энергетиков,
  • ограничьте употребление кофе, крепкого чая,
  • важные дела лучше перенесите на другие дни.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить