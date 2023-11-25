Магнитные бури: к чему готовиться 25 ноября

Ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют в субботу, 25 ноября, повышенную геомагнитную активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Согласно прогнозу ученных на следующей неделе нас ожидает еще один всплеск солнечной активности.
Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.
Для людей, не испытывающих серьезных проблем со здоровьем, этот «шторм» может пройти незамеченным, а вот те, кто зависим от погодных капризов, могут почувствовать легкое недомогание, и поэтому им желательно держать под рукой нужные лекарства от головной боли и повышенного давления.
И хотя единого мнения о влиянии магнитных бурь на человека среди научного сообщества до сих пор нет, именно в такие дни люди значительно чаще жалуются на:
- головные боли;
- сонливость и бессонницу;
- общее ухудшение самочувствия;
- упадок сил;
- нарушение концентрации;
- проблемы с психологическим состоянием (повышенная тревожность, подавленность, раздражительность).
- В дни магнитных бурь возрастает количество обращений к терапевтам и врачам-кардиологам.
Как защитить себя в опасные дни
- здорово и полноценно питайтесь, пейте достаточно воды,
- гуляйте на свежем воздухе,
- не переутомляйтесь физически и эмоционально,
- откажитесь от алкоголя, курения, энергетиков,
- ограничьте употребление кофе, крепкого чая,
- важные дела лучше перенесите на другие дни.