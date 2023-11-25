Магнитные бури: к чему готовиться 25 ноября

Согласно прогнозу ученных на следующей неделе нас ожидает еще один всплеск солнечной активности.

Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Для людей, не испытывающих серьезных проблем со здоровьем, этот «шторм» может пройти незамеченным, а вот те, кто зависим от погодных капризов, могут почувствовать легкое недомогание, и поэтому им желательно держать под рукой нужные лекарства от головной боли и повышенного давления.

И хотя единого мнения о влиянии магнитных бурь на человека среди научного сообщества до сих пор нет, именно в такие дни люди значительно чаще жалуются на:

головные боли;

сонливость и бессонницу;

общее ухудшение самочувствия;

упадок сил;

нарушение концентрации;

проблемы с психологическим состоянием (повышенная тревожность, подавленность, раздражительность).

В дни магнитных бурь возрастает количество обращений к терапевтам и врачам-кардиологам.

Как защитить себя в опасные дни