Чиновник призвал немедленно и полностью убрать русский язык с телевидения

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к общенациональным вещателям с просьбой прекратить использование в эфирах украино-русского двуязычия.
В частности, чиновник обратился к телеканалам «Рада», «24 канал», «5 канал», «Прямой», «Эспрессо», «Мы – Украина», Национальной общественной телерадиокомпании Украины и медиагрупп «1+1 Media», «Starlight Media «, «Inter Mеdia Group».
Он напомнил о решении Конституционного суда от 14 июля 2021 года, согласно которому использование двуязычия в публичном пространстве не только нарушает права украинцев на информацию на государственном языке, но и «влечет за собой внешнее сужение пространства употребления украинского языка, подрывает изнутри саму его систему, искажает ее структуру. создает почву для ее внутреннего разложения, обусловливая ее упадок».
Отметим, что по закону о медиа использование негосударственного языка в эфире без дублирования допускается до 17 июля 2024 года. Однако языковой омбудсмен призывает не дожидаться этой даты.
«Сейчас законодательство Украины разрешает использование негосударственного языка в прямом телеэфире украиноязычных программ. Но, учитывая вооруженную агрессию российской федерации против Украины, историческое решение Конституционного Суда, а также важность реализации прав граждан Украины на получение информации на государственном языке предлагаю телеканалам, не дожидаясь июля 2024 года, использовать исключительно украинский язык в своих эфирах»,
– заявил Кремень.
Кроме того, он напомнил, что с 1 января 2024 общенациональные телеканалы должны транслировать программы и фильмы на государственном языке не менее 90% общего эфирного времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 часами.
А с 7 июля 2024 года в украиноязычных программах использовать другие языки без дублирования или озвучивания можно будет только в устоявшихся выражениях, коротких фразах и отдельных словах.
Напомним, ранее Тарас Кремень призвал мэра Одессы Геннадия Труханова и других руководителей громад Одесской области стать на защиту украинского языка и принять в обществе языковую программу.
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