Споры об украинском языке: нужны ли нам они во время войны

Инцидент с украинским языком в одном из одесских кафе вызвал массу возмущений и даже споров. Но все, к счастью, закончилось, проблема решена, виновные наказаны. Однако этот случай в Одессе, думаю, не последний. К сожалению.

Спорить о том, какой Одесса город — русский или украинский — неблагодарное занятие. Одесса — это однозначно Украина, и всех, кто хочет поспорить со мной, могу послать… к географическим картам и историческим документам.

Одесситы говорят на языке к которому привыкли

Однако так сложилось, что в Одессе есть свой собственный язык, который состоит из смеси многих языков. Сейчас многие из тех, кто в совершенстве владел им, живут в других странах, а основная масса оставшихся одесситов использует для общения русский язык. Ну, говорят одесситы по-русски! Так получилось, что же теперь делать? Они говорят на том языке, на котором привыкли, и даже те, кто полностью переходит сейчас на украинский, часто срываются на более привычный русский.

Безусловно, закон о языке нужно соблюдать, но ведь это не закон о налогах, которые платим, к примеру, с десятого числа, и точка. Одного желания повально и мгновенно перейти на украинский язык мало. Многим его нужно еще выучить, и это дело не одного месяца и даже года.

Думать на украинском языке

Чтобы язык стал родным, на нем нужно думать, а это получится только тогда, когда сменится хотя бы одно поколение, говорящее только по-украински. Поэтому в языковом вопросе главное — терпение и доброжелательность, так как грубое принуждение, даже в благородных целях, вызовет исключительно неприятие и противостояние. А сейчас противостояние, согласитесь, нам ну никак не нужно.

Вот, хоть убейте, не понимаю, почему мы боремся не с путинским режимом, а с русским языком и культурой. Бороться с любой культурой — русской, турецкой, казахской, индийской или там новогвинейской могут только варвары. Но ведь мы же европейское государство и защищаем нашу свободу, культуру и европейские ценности! Ну, а тем, кто с пеной у рта обвиняет русскоязычное население города в зраде и использовании «мови окупанта», хочу задать вопрос: а вы всегда точно соблюдаете все законы и правила?

Быть последовательными и логичными

Повторюсь: я не призываю игнорировать законы, тем более закон о языке. Просто нужно быть последовательными и логичными: если соблюдать законы, то все, без исключения. А что касается языка, то, думаю, обеим сторонам — как русскоязычным, так и «щирим украiнцям», нужно не становиться в менторскую позу, а относиться друг к другу с большим доверием, доброжелательностью и искренностью. И тогда окажется, что мы действительно один народ, а не две команды, которые только и делают, что ищут повод ткнуть другого носом в ошибку, как нашкодившего щенка — в лужу.

Возможно, в чем-то я ошибаюсь, но очень хочется, чтобы и те, кто говорит по-украински и те, кто говорит по-русски, наконец, нашли общий язык. Верю, что им очень скоро станет украинский.

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