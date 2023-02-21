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Лингвоцид: как уничтожали украинский язык на протяжении 400 лет?

Лингвоцид: как уничтожали украинский язык на протяжении 400 лет?

В этот день, 21 февраля, в мире отмечают Международный день родного языка. Наш родной – украинский – язык признан одним из самых мелодичных на планете, однако за последние 400 лет он, к сожалению, неоднократно подвергался репрессиям. За четыре столетия украинский пытались уничтожить более 100 раз, и речь идет только о задокументированных фактах лингвоцида. В Международный день родного языка, «Одесская жизнь» вспоминает основные этапы языковых репрессий.

Русификация по-царски

В 20-х годах XVII века церковные власти приказали Киевскому митрополиту Иосифу Краковскому отозвать украиноязычные книги из всех местных церквей. Вскоре эти издания сожгли, а вместо них привезли русскоязычные книги.

В XVIII веке лингвоцид продолжил Петр I. Самодержец запретил печать украиноязычные книги, а также приказал переписать все государственные документы на русском языке. Позже Екатерина II запретила преподавать украинский в Киево-Могилянской Академии, а затем уничтожила Запорожскую Сечь.

В XIX веке Российская империя начала запрещать преподавание на украинском языке в школах и даже пыталась заменить национальный кириллический алфавит латиницей. В знаменитом Валуевском циркуляре 1863 года утверждалось, что украинского языка «не было, нет и не может быть». Еще один, Эмский указ 1876-го года, закрыл возможность импорта любой украинской литературы из-за рубежа, а также запретил спектакли на национальном языке и печать украиноязычных текстов народных песен.

Империя ушла – репрессии остались

Украинский язык, репрессии

После краха Российской империи в 1918 году под Крутами и в Киеве большевики уничтожили более 5000 человек – эти люди говорили на украинском языке и выступали за сохранение национальной культуры.

Позже при Советском Союзе власти начали запрещать украинские словари: например, академический российско-украинский словарь А. Крымского и С. Ефремова. В то же время печатные СМИ получали от государства списки рекомендации, в которых указывалось, какие украинские слова можно использовать в газетах и журналах, а какие – нельзя. Таким образом, в истории Украины впервые появились репрессированные слова.

Современная борьба за украинский язык

В конце XX века, в 1989 году, Верховная Рада приняла Закон «О языках в Украинской ССР». С одной стороны, этот шаг стал настоящим прорывом, ведь украинский тогда наконец получил статус государственного. С другой же стороны, права русского языка в этом документе были приравнены к правам национального.

Несмотря на столетия репрессий, украинский язык выжил: его не смогли уничтожить ни Российская империя, ни Советский Союз. Так что современным российским захватчикам это тоже не удастся.

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Фото Факты IСTV и LiveJournal

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Редакция ПРОФИЛЬ

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