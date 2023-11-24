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Не «паляницею» єдиною: які українські слова не вимовить жоден росіянин

Не «паляницею» єдиною: які українські слова не вимовить жоден росіянин

Війна в Україні ще більше підкреслила різницю між російською та українською мовами. А українська мова стала символом української ідентичності.

Як зазначає мовний експерт Олександр Стукало, росіян, які навчають чи вчили українську мову, звичайно, кіт наплакав, але є й такі. І вивчення української мови є для більшості із них досить складним процесом. Деякі українські слова росіяни ніколи не зможуть вимовити правильно. Що ж їм найважче вимовляти?

З початком війни, полонені, знімаючи на відео, намагалися вимовити певні слова, і жодному з них це не вдалося зробити належним чином. Адже українська мова має свої унікальні особливості вимови, які не зустрічаються у російській мові. Наприклад, українською мовою є звуки [ї], [ґ], [є], які відсутні у російській мові. Крім того, в українській мові наголос часто припадає на інший склад, ніж у російській мові.

Звук [г]: особливості та вимова

Можна сміливо стверджувати, що жодних слів із цим звуком росіяни ніколи не вимовляють правильно з першого разу – тому що його просто немає у їхніх рідних мовах. Тому замість українського [г] росіяни говоритимуть [х] чи [ґ]. Бажаєте перевірити? Попросіть їх вимовити:

Гарно гратися горобцям біля гілок горобини.

Відмінність [і]/[і]

У російській мові, звичайно, є свої звуки, схожі на українські та/і, але стоять вони дуже часто зовсім не так, не там, не тоді й не за цими правилами. Тому наші слова, де вони стоять поряд, теж здаватимуться росіянам (і, скажімо, чехам, які і/і взагалі не розрізняють) неабиякими головоломками. Ось вам наступна експериментально-перевірочна пропозиція:

Привіт, привид, ти знайшов свіжий привід і прийшов місіті залиті сірими калюжами вулиці?

М’які ж і ш

Багатьом українцям свого часу довелося навчати у школі російська мова, і тому правило про «жи» та «ши», які пишуться з м’яким «і», але вимовляються твердо, досі бовтається десь між вухами. Українська мова любить та поважає м’які склади. Хочете, щоб мова росіянина, що жадає української мови, зав’язався в бантик? Ось вам пропозиція:

Шість жінок після подорожі нашіптували одна одній ніжні слова про свіжі суші та чужі гаражі.

Закінчення -ння та -ття

Тим, хто вчить українську мову і починав з російської, ці закінчення неабияк ускладнять життя. Там, де в українському -ння/-тья, росіяни мають або -ньє/-тьє, або зовсім інші закінчення та суфікси. Подовжених звуків у російській теж немає. Тому в процесі доведеться пізнати свою систему артикуляції і налаштувати її на новий лад. Ось тренувальна пропозиція:

Якби знання, що потрібні знання і вміння часом рятують життя!

Твердий [ч]

Для нас він знайомий і рідний, хоча, звісно, і не для всіх прислівників чи діалектів. Загалом вимовляти його супер твердо (як у польському) не обов’язково, але й понад м’яко теж не комільфо. У росіян він завжди м’який. Ось вправа для їхніх мов:

Чи ти чистила його, чи не чистила, а чистішим цей м’ячик не став.

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Джерело: life.liga.net

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