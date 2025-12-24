Ключевые моменты:

В акватории Черного моря обнаружены пятна растительного масла.

Порт Пивденный временно закрыт до полной ликвидации последствий утечки.

В море работают спецсуда, установлены боновые заграждения, ведется экологический контроль.

Утечка масла в море у берегов Одессы

В акватории Черного моря в пределах Одесского района зафиксированы маслянистые пятна на поверхности воды. Как сообщили в Администрации морских портов Украины и Одесской ОВА, причиной стало попадание растительного масла в море после массированных атак на инфраструктуру порта Пивденный.

В первые сутки после ударов порт находился под постоянными обстрелами, поэтому специалисты могли работать над локализацией утечки лишь частично — только в промежутках между воздушными тревогами и с соблюдением мер безопасности. Часть масла разлилась по территории предприятия, попала на проезжую часть, в акваторию лимана, а затем вышла в открытое море.

Для сдерживания загрязнения акваторию поэтапно перекрывали боновыми заграждениями. После стабилизации ситуации с безопасностью их установили в полном объеме. К ликвидации последствий привлекли специализированные суда, которые собирают масло с поверхности воды.

Мониторинг состояния воды ведут Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа и специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний. Экологи фиксируют нанесенный окружающей среде ущерб. Побережье временно огорожено, дополнительно задействованы насосы и помпы.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения загрязнения, портовый канал перекрыли двумя слоями боновых заграждений. До полной ликвидации последствий утечки акватория порта Пивденный остается закрытой. Окончательная оценка ситуации будет дана после завершения всех работ.

В АМПУ подчеркивают, что речь идет о подсолнечном масле — органическом веществе, которое со временем поддается естественному биологическому распаду. Тем не менее все службы продолжают работать в усиленном режиме, учитывая погодные условия и вопросы безопасности.

Также сообщается, что Одесский зоопарк принял на реабилитацию птиц, пострадавших из-за попадания масла в воду.

