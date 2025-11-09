Ключевые моменты:

Отопительный сезон в Одессе стартует 10 ноября.

Подключение будет происходить поэтапно и займет две недели.

Сначала тепло подадут в больницы, школы и социальные учреждения.

С 17 ноября начнется подача тепла в жилые дома.

В Одесской области отопительный сезон стартовал 6 ноября.

При этом в мэрии отмечают: поскольку запуск отопления – сложный технологический процесс, подключение в пределах всего города продлится две недели.

В первую очередь тепло подадут в учреждения социальной сферы, больницы и учебные заведения.

Вторым этапом с 17 ноября начнется подача тепла в жилые дома.

Контроль за работами по подключению и стабильному прохождению отопительного сезона осуществляют соответствующие подразделения городского совета.

Напомним, отопительный сезон в Одесской области официально стартовал 6 ноября.

