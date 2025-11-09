Ключевые моменты:
- Отопительный сезон в Одессе стартует 10 ноября.
- Подключение будет происходить поэтапно и займет две недели.
- Сначала тепло подадут в больницы, школы и социальные учреждения.
- С 17 ноября начнется подача тепла в жилые дома.
- В Одесской области отопительный сезон стартовал 6 ноября.
При этом в мэрии отмечают: поскольку запуск отопления – сложный технологический процесс, подключение в пределах всего города продлится две недели.
В первую очередь тепло подадут в учреждения социальной сферы, больницы и учебные заведения.
Вторым этапом с 17 ноября начнется подача тепла в жилые дома.
Контроль за работами по подключению и стабильному прохождению отопительного сезона осуществляют соответствующие подразделения городского совета.
Напомним, отопительный сезон в Одесской области официально стартовал 6 ноября.
