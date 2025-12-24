Ключевые моменты:

В ночь на 24 декабря Россия атаковала Украину 116 дронами, большинство — ударные.

Силы ПВО уничтожили и подавили 60 беспилотников, но зафиксированы попадания на 19 локациях.

Оккупанты захватили еще два населленных пункта в Украине.

За сутки ВСУ уничтожили более 1000 российских дронов и ликвидировали 1090 оккупантов.

Воздушный террор Украины

Прошлой ночью Россия выпустила по Украине 116 ударных беспилотников типа Shahed, «Гербера» и других. Основной удар был направлен на объект критической инфраструктуры в Черниговской области. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 60 дронов на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксированы попадания 48 беспилотников на 19 локациях.

Для Одессы эта ночь стала первой за долгое время без воздушных тревог и атак. Однако расслабляться рано — враг продолжает наносить удары по региону, и тревоги звучат снова.

Ситуация на фронте и потери армии РФ

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки произошло 126 боевых столкновений. Российская армия нанесла 2 ракетных и 65 авиаударов, использовала 39 ракет и сбросила 160 управляемых авиабомб. Также зафиксировано более 4300 обстрелов, в том числе из реактивных систем залпового огня, и применение 7600 дронов-камикадзе.

В ответ авиация, артиллерия и ракетные войска Сил обороны поразили 9 районов сосредоточения войск противника и 3 пункта управления.

За сутки потери армии РФ составили 1090 человек. Также уничтожены 3 танка, 4 бронемашины, 45 артсистем, 3 РСЗО, 1031 беспилотник, 34 ракеты и 159 единиц автотехники.

По информации DeepState, город Северск в Донецкой области и село Грабовское в Сумской области перешли под контроль врага.

В Генштабе пояснили, что захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного преимущества и постоянного давления небольшими штурмовыми группами в сложных погодных условиях. А отвод подразделений был необходим для сохранения жизни военных. При этом украинские силы нанесли противнику серьезные потери, а город остается под огневым контролем ВСУ.

«Оккупантам, находящимся в городе, наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения», — говорится в сообщении.