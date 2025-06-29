Ключевые моменты:

Два раза в неделю инициативная группа собирается на проходных и проездных местах города и останавливает движение на одну минуту;

В поведении людей, оказывающихся в это время на месте, куда приходят активисты, произошли значительные изменения;

Подобное движение существует во многих городах Украины.

Два раза в неделю инициативная группа собирается в самых людных и оживленных местах города и останавливает движение на одну минуту. В эту субботу такая акция прошла на перекрестке проспектов Шевченко и Леси Украинки.

Анастасия Лукашук решила возглавить это движение в Одессе именно потому, что ее беспокоило, как люди на улице не обращают внимания на минуту памяти, теряющуюся в обычном городском шуме. К ее идее присоединились сообщество Veterans Hub, активисты движения «Гроші на ЗСУ», матери и семьи погибших, а также люди, которые узнали об этом из соцсетей или на улице.

– Когда все начиналось, у нас была только одна локация — это Соборная площадь. Потому что там много людей, это центр города. Сейчас мы расширяемся и стараемся каждую неделю выходить в разные локации. На данный момент — это Соборная площадь, Привоз, площадь возле вокзала.

Организатор акции говорит, что за это время видит значительные изменения в поведении людей, которые оказываются в этот момент в месте проведения акции.

Вот, например, Привоз. Привоз — это такое место с очень интересным контингентом. Сначала люди там останавливались, но не в большом количестве. В последний раз, когда мы там были, уже очень много людей останавливались и выходили из машин. То есть, с каждым разом люди больше осознают необходимость почтения, я надеюсь.

Сейчас в остановке движения на дороге помогает полиция. Но даже с их поддержкой бывают конфликты с водителями. Так, например, в субботу водитель грузовика не разобрался в ситуации, подумал, что это какая-то протестная акция, и начал ругаться на активистов за перекрытие улицы. Но, поняв, что его задерживают всего на одну минуту, успокоился. Некоторые участники акции, которые опоздали и были в это время в троллейбусе, рассказали, что водитель громко возмущался тем, что должен остановиться, но пассажиры оказались более сознательными и пристыдили его.

Антонина Стоикова присоединяется к акциям по субботам. Женщина рассказывает, как была свидетелем того, что возле Нового рынка люди начали останавливаться, услышав из громкоговорителя о начале минуты молчания.

Кстати, предложение одесситов ввести традицию остановки электротранспорта во время минуты молчания обсудили на заседании комиссии по транспорту и дорожному хозяйству 25 июня.

Анастасия Лукашук говорит, что подобное движение существует во многих городах Украины, а Львов стал первым, где активисты уже не выходят на запланированные акции, ведь горожане сами останавливаются в девять утра, где бы они ни находились.

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