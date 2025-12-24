Ключевые моменты:

В Одесской области внедряют порайонное опвещение о воздушной опасности.

В Одесском районе сирена будет звучать только при угрозе именно этой территории.

Общая тревога по всей области включается лишь при масштабной опасности.

Как будет работать новая система оповещения в Одессе

В Одесской области завершили подготовку к запуску новой системы оповещения о воздушной тревоге. Как сообщили в пресс-службе мэрии, теперь сигнал будет включаться отдельно в каждом районе, в зависимости от того, куда именно направляется угроза.

В частности, в Одесском районе воздушная тревога будет объявляться только в случае обнаружения беспилотника или другой угрозы, которая движется именно в сторону этой территории. Это позволит избежать лишних тревог и сделает систему более точной.

Одесский район включает 22 территориальные громады. Среди них города Одесса, Черноморск, Пивденный, Теплодар и Беляевка, поселки Авангард, Доброслав, Овидиополь, Таирово и Великодолинское, а также ряд сельских громад, включая Усатово, Нерубайское, Фонтанку, Красноселку и другие.

При этом власти подчеркивают: если опасность будет касаться всей Одесской области, сигнал воздушной тревоги прозвучит одновременно во всех районах.

Напомним, в ночь на 21 декабря воздушная тревога в Одесской области длилась 11 часов 33 минуты — это самая продолжительная тревога за все время полномасштабной войны.

