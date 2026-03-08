Ключевые моменты:

В Раздельнянской громаде сообщили о гибели украинского военнослужащего Павла Чернявского.

Разведчик погиб 18 февраля 2026 года во время боевого задания в Днепропетровской области.

Проститься с воином жители смогут 9 марта в селе Виноградар, где его похоронят.

Людей просят встретить траурный кортеж «живым коридором» с флагами и цветами.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Раздельнянской городской территориальной громады, Павел Чернявский служил разведчиком в составе разведывательной роты. Он был призван по мобилизации в октябре 2025 года и до последнего мгновения оставался верным военной присяге и своему народу.

Жизнь защитника оборвалась 18 февраля 2026 года при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области.

Жителей громады призывают достойно встретить Героя

Несмотря на то, что сам Павел не проживал в Раздельнянской громаде постоянно, здесь живут его близкие, и именно село Виноградарь станет местом его вечного упокоения.

Прощание с защитником состоится в понедельник, 9 марта. В 12:00 жителей просят сформировать «живой коридор», чтобы отдать дань уважения павшему воину.

