Ключевые моменты:

Косметолог Ксения Ткачук из Балты рекомендует делать домашние маски из простых продуктов, которые легко найти дома;

Для сухой кожи подойдет маска из банана и сметаны или йогурта, которая питает и смягчает кожу;

Для жирной и комбинированной кожи эффективной может быть маска из косметической глины, яичного белка и лимонного сока;

Очищать кожу можно с помощью маски из измельченных овсяных хлопьев, которая действует как натуральный скраб.

Материал подготовлен на основе рекомендаций практикующего косметолога из Балты Ксении Ткачук, которая занимается уходом за кожей и консультирует клиентов по поводу домашних процедур. Ее советы журналисты «Одесской жизни» получили во время разговора о доступных способах ухода за кожей в домашних условиях.

Маска из банана и сметаны — питание для сухой кожи

Банан очистите от кожуры, разомните его вилкой или натрите на терке. Добавьте столовую ложку сметаны или домашнего йогурта и нанесите на очищенную кожу лица на 15–20 минут. Смойте теплой водой. Делать такую маску можно несколько раз в неделю. Кожа получит питание и будет выглядеть значительно лучше.

Кстати, если останется немного смеси, ее можно нанести на локти и руки — им также полезно дополнительное питание после осенне-зимнего периода.

Жирная кожа — что делать? Маска из глины

Для ухода за жирной и комбинированной кожей стоит обращать внимание на маски из глины — они отлично сужают поры и адсорбируют избыток себума.

Сделайте такую маску:

Возьмите 2 чайные ложки белой или зеленой глины — она продается в магазинах в отделах косметики и стоит недорого. Добавьте несколько капель лимонного сока и один яичный белок, хорошо перемешайте и нанесите на кожу на 10–15 минут. Тщательно смойте водой.

Маска поможет сузить расширенные поры, увлажнит кожу, нормализует процесс выработки кожного сала и подсушит высыпания.

Маска для очищения кожи из овсянки

Измельчите овсяные хлопья в блендере или кофемолке, добавьте немного воды, чтобы получилась кремовая текстура. Нанесите маску на кожу лица на 10 минут. Затем смойте ее массажными движениями. Она работает как убтан — традиционное аюрведическое средство для очищения кожи лица и тела.

Оставайтесь здоровыми и красивыми!

