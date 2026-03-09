Ключевые моменты:
- Косметолог Ксения Ткачук из Балты до открытия собственного бизнеса работала медсестрой операционного блока в местной многопрофильной больнице;
- Открыв кабинет перед полномасштабным вторжением, она продолжила работу даже во время блэкаутов — помогли генератор и оборудование, которое работает от аккумуляторов;
- К косметологу обращаются клиенты разного возраста, среди них — женщины-военнослужащие;
- В салоне регулярно проводят благотворительные акции и сбор средств в поддержку Вооруженных сил Украины.
О Ксении Ткачук журналистка «Одесской жизни» узнала во время поездки на Подолье. Встреча с героиней состоялась в Балте — небольшом городе на севере Одесской области, где она работает косметологом и принимает клиентов в собственном кабинете.
Сегодня ее небольшой салон стал местом встреч для женщин из Балты и соседних сел громады. Здесь говорят не только об уходе за кожей, но и о жизни во время войны, тревогах, блэкаутах и помощи военным.
В кабинете постоянно проходят небольшие волонтерские инициативы — от сборов донатов до благотворительных акций в поддержку украинских защитников.
Из операционной — в салон красоты
Война стала самым большим вызовом для всех украинцев. В День украинской женщины мы встретились с Ксенией Ткачук — очаровательной женщиной, которая помогает оставаться красивыми женщинам любого возраста даже в такие непростые времена.
Ксения — профессиональный медик. Женщина работала медсестрой операционного блока Балтской многопрофильной больницы.
— До операционного блока я работала в отделении физиотерапии и реабилитации, где изучила действие физиотерапевтической аппаратуры — микротоки, ионофорез. Это и стало толчком к смене профессии, — рассказала госпожа Ксения.
Женщина уверена, что быть косметологом так же ответственно, как и быть медиком.
Она мечтала объединить заботу о здоровье людей и их внешнем виде, поэтому выбрала индустрию красоты. Для этого окончила курсы косметологии и продолжает постоянно учиться новому. Начала развивать аппаратную косметологию, что было редкостью для Балты.
Муж — главный помощник во всем. Кстати, на нем Ксения испытывает и новые препараты, и процедуры. Правда, он соглашается не на все.
«Волшебный пинок» от любящего мужа
Кабинет открывала перед войной. В маленькой комнате едва помещались кушетка и столик с аппаратурой.
— Опыта ведения бизнеса у меня не было, и когда началась большая война, я просто собрала вещи и недели две просидела дома. Но девушки, с которыми мы арендовали помещение, позвали меня обратно к работе, — вспоминает Ксения. — Муж сказал: «Больше я тебя домой забирать не буду! Работай!». Это и стало «волшебным пинком».
И вот уже пять лет женщина диагностирует состояние кожи, подбирает средства ухода, делает аппаратные и инъекционные процедуры своим клиентам.
Кроме того, каждый визит к косметологу — это еще и психологическая разгрузка. Ведь несколько часов, проведенных с выключенным телефоном под спокойную музыку, дают внутреннее спокойствие.
Как работать в условиях блэкаутов?
На самом деле нелегко работать слаженно из-за отключений электроэнергии. Поэтому приобрели генератор, есть косметологическая аппаратура, которая работает на батарейках.
— Времена непростые. Сложно, иногда изматывает, как и всех. Но мы не сдаемся. В такие моменты особенно ценишь поддержку людей и понимаешь, что тоже работаешь на пользу стране, — говорит Ксения. — Поэтому продолжаю работать, поддерживая экономику и платя налоги.
На четвертом году войны многие женщины пополнили ряды Вооруженных сил. Но женщина остается женщиной и хочет быть ухоженной и красивой всегда. Поэтому к Ксении обращаются и женщины-военнослужащие — сильные и одновременно хрупкие.
В салоне постоянно идет активная работа по сбору донатов и запускаются благотворительные акции в помощь ВСУ.
Еще одной мотивацией является радость пациентов.
— Я счастлива, когда сияют глаза людей, которые доверились мне. У них появляется уверенность, поднимается настроение, повышается самооценка. А это так важно.
Среди клиентов косметолога — не только женщины разных возрастов, но и мужчины. Ведь косметология — это не только о красоте, но прежде всего о здоровье кожи.
Советы косметолога: как оставаться красивыми
Что делать, если нет возможности посетить косметолога? Несколько простых и действенных советов от специалиста.
— Конечно, домашний уход существенно отличается от процедур, которые вы получите у косметолога. Но он тоже дает хорошие результаты, если уход будет регулярным.
Основное, что нужно запомнить:
- покупайте косметические средства одной линейки, то есть одного производителя;
- базовый уход — это средство для очищения кожи, тонизация с помощью тоника или лосьона, обязательно солнцезащитный крем и ночной крем для восстановления;
- очень важно наносить на кожу лица солнцезащитные средства. От солнца кожа стареет, появляются пигментные пятна;
- если выбираете маски в магазине — отдавайте предпочтение альгинатным. Такая маска обеспечивает мощный лифтинг, глубокое увлажнение, сужает поры и улучшает цвет лица;
- хотя бы час уделяйте себе — тогда по-другому будете выглядеть в зеркале.
Для тех, кто только начинает свой путь в бизнесе, Ксения дала советы из личного опыта.
— Не бойтесь вызовов. Будут сомнения, будут и те, кто будет говорить, что это вам не нужно. Но верьте в себя, в свою мечту. Вера помогает преодолевать препятствия. И каждый ваш шаг — это шаг к успеху, это путь к себе. И главное — верьте, что все будет хорошо. Баланс между верой и готовностью действовать помогает жить и достигать своей цели.
Лайфхак от кругов под глазами
Если пользуетесь патчами под глаза, лучше хранить их в холодильнике. Утром, когда нужно срочно привести себя в порядок, они очень пригодятся.
Эти гидрогелевые или тканевые накладки, пропитанные концентрированной сывороткой, быстро снимают отеки, уменьшают темные круги, увлажняют и разглаживают мелкие морщины за 15–20 минут.
Напомним, что ранее жители Балты рассказали, как живут с отключениями света: рецепты преодоления проблем.
Ранее мы сообщали как в Балте восстанавливают пациентов после травм и инсультов.
Также мы писали, как в Балте ветеран войны создал центр восстановления для побратимов.