О Ксении Ткачук журналистка «Одесской жизни» узнала во время поездки на Подолье. Встреча с героиней состоялась в Балте — небольшом городе на севере Одесской области, где она работает косметологом и принимает клиентов в собственном кабинете.

Сегодня ее небольшой салон стал местом встреч для женщин из Балты и соседних сел громады. Здесь говорят не только об уходе за кожей, но и о жизни во время войны, тревогах, блэкаутах и помощи военным.

В кабинете постоянно проходят небольшие волонтерские инициативы — от сборов донатов до благотворительных акций в поддержку украинских защитников.

Из операционной — в салон красоты

Война стала самым большим вызовом для всех украинцев. В День украинской женщины мы встретились с Ксенией Ткачук — очаровательной женщиной, которая помогает оставаться красивыми женщинам любого возраста даже в такие непростые времена.

Ксения — профессиональный медик. Женщина работала медсестрой операционного блока Балтской многопрофильной больницы.

— До операционного блока я работала в отделении физиотерапии и реабилитации, где изучила действие физиотерапевтической аппаратуры — микротоки, ионофорез. Это и стало толчком к смене профессии, — рассказала госпожа Ксения.

Женщина уверена, что быть косметологом так же ответственно, как и быть медиком.

Она мечтала объединить заботу о здоровье людей и их внешнем виде, поэтому выбрала индустрию красоты. Для этого окончила курсы косметологии и продолжает постоянно учиться новому. Начала развивать аппаратную косметологию, что было редкостью для Балты.

Муж — главный помощник во всем. Кстати, на нем Ксения испытывает и новые препараты, и процедуры. Правда, он соглашается не на все.

«Волшебный пинок» от любящего мужа

Кабинет открывала перед войной. В маленькой комнате едва помещались кушетка и столик с аппаратурой.

— Опыта ведения бизнеса у меня не было, и когда началась большая война, я просто собрала вещи и недели две просидела дома. Но девушки, с которыми мы арендовали помещение, позвали меня обратно к работе, — вспоминает Ксения. — Муж сказал: «Больше я тебя домой забирать не буду! Работай!». Это и стало «волшебным пинком».

И вот уже пять лет женщина диагностирует состояние кожи, подбирает средства ухода, делает аппаратные и инъекционные процедуры своим клиентам.

Кроме того, каждый визит к косметологу — это еще и психологическая разгрузка. Ведь несколько часов, проведенных с выключенным телефоном под спокойную музыку, дают внутреннее спокойствие.

Как работать в условиях блэкаутов?

На самом деле нелегко работать слаженно из-за отключений электроэнергии. Поэтому приобрели генератор, есть косметологическая аппаратура, которая работает на батарейках.

— Времена непростые. Сложно, иногда изматывает, как и всех. Но мы не сдаемся. В такие моменты особенно ценишь поддержку людей и понимаешь, что тоже работаешь на пользу стране, — говорит Ксения. — Поэтому продолжаю работать, поддерживая экономику и платя налоги.

На четвертом году войны многие женщины пополнили ряды Вооруженных сил. Но женщина остается женщиной и хочет быть ухоженной и красивой всегда. Поэтому к Ксении обращаются и женщины-военнослужащие — сильные и одновременно хрупкие.

В салоне постоянно идет активная работа по сбору донатов и запускаются благотворительные акции в помощь ВСУ.

Еще одной мотивацией является радость пациентов.

— Я счастлива, когда сияют глаза людей, которые доверились мне. У них появляется уверенность, поднимается настроение, повышается самооценка. А это так важно.

Среди клиентов косметолога — не только женщины разных возрастов, но и мужчины. Ведь косметология — это не только о красоте, но прежде всего о здоровье кожи.

Советы косметолога: как оставаться красивыми

Что делать, если нет возможности посетить косметолога? Несколько простых и действенных советов от специалиста.

— Конечно, домашний уход существенно отличается от процедур, которые вы получите у косметолога. Но он тоже дает хорошие результаты, если уход будет регулярным.

Основное, что нужно запомнить:

покупайте косметические средства одной линейки, то есть одного производителя;

базовый уход — это средство для очищения кожи, тонизация с помощью тоника или лосьона, обязательно солнцезащитный крем и ночной крем для восстановления;

очень важно наносить на кожу лица солнцезащитные средства. От солнца кожа стареет, появляются пигментные пятна;

если выбираете маски в магазине — отдавайте предпочтение альгинатным. Такая маска обеспечивает мощный лифтинг, глубокое увлажнение, сужает поры и улучшает цвет лица;

хотя бы час уделяйте себе — тогда по-другому будете выглядеть в зеркале.

Для тех, кто только начинает свой путь в бизнесе, Ксения дала советы из личного опыта.

— Не бойтесь вызовов. Будут сомнения, будут и те, кто будет говорить, что это вам не нужно. Но верьте в себя, в свою мечту. Вера помогает преодолевать препятствия. И каждый ваш шаг — это шаг к успеху, это путь к себе. И главное — верьте, что все будет хорошо. Баланс между верой и готовностью действовать помогает жить и достигать своей цели.

Лайфхак от кругов под глазами

Если пользуетесь патчами под глаза, лучше хранить их в холодильнике. Утром, когда нужно срочно привести себя в порядок, они очень пригодятся.

Эти гидрогелевые или тканевые накладки, пропитанные концентрированной сывороткой, быстро снимают отеки, уменьшают темные круги, увлажняют и разглаживают мелкие морщины за 15–20 минут.

