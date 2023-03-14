Мы доказали, что умеем воевать: доброволец ВСУ о войне и боевых товарищах

В Украине 14 марта отмечается День украинского добровольца. О войне, боевых товарищах, о том, что нужно для независимости, рассказал воин-доброволец Андрей Ширшов с позывным «Кот».

В День добровольца Украина чествует своих воинов-добровольцев. В первых рядах они сражались за независимость нашей страны в зоне АТО. И сегодня вновь поднимаются первыми на защиту Украины.

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Все началось в секции рукопашного боя

Юношей он пришел заниматься в секцию рукопашного боя. Там и познакомился, подружился со многими своими будущими боевыми товарищами. Всегда стремился быть настоящим, сильным, профессиональным и ответственным мужчиной. Поэтому в 2015 году отправился добровольцем в зону АТО.

Сейчас Андрей не скрывает, что в том его выборе была определенная доля романтики. Недаром же боевым искусствам обучался.

— Та война для одесситов не болела, не кровоточила, — признает Андрей. — Но в то же время ехать на Донбасс надо было для того, чтобы тех казачков, чеченцев, бурятов не было в Одессе, Киеве, Виннице. И почему считали, что русские люди уступают моджахедам в жестокости? Мне тогда один человек сказал: если бы в Одессе не было 2 мая, здесь была бы попытка создать Одесскую народную республику. И чтобы здесь не повторилась «русская весна», надо было воевать на Донбассе.

В зоне АТО под Донецким аэропортом

Служил Андрей в разведроте. Проводили разведывательные мероприятия в «серой зоне» — на «ничьей» земле, устанавливали мины, растяжки. Приходилось вести и оборонительные бои.

Базировалась рота в четырех километрах от фронта – под Донецким аэропортом, в поселке Опытное. До начала боевых действий обеспеченные жители Донецка здесь строили свои коттеджи. Война превратила поселок в руины. И восемь лет спустя таких населенных пунктов стало немало по всей Украине… Ни света, ни воды, ни газа. А за продуктами и медикаментами оставшимся местным жителям приходилось в Авдеевку через заминированное поле пробираться.

Друзья, зарплата в АТО и дорогая экипировка

Навсегда со времен АТО остались в жизни Андрея его боевые товарищи. На «гражданке» продолжали дружить: переписывались, встречались в Одессе.

А с началом полномасштабной войны — вновь стали добровольцами, пошли защищать страну.

Гена «Француз» — три года служил во Французском Иностранном легионе. Сейчас пропал без вести – возможно, погиб.

Андрей «Корсар» — работал в поисковом отряде военно-исторического клуба. При его участии были найдены и перезахоронены на мемориале 412 батареи останки бойцов, оборонявших и освобождавших Одессу во время Второй мировой войны. Под Соледаром «Корсар» был тяжело ранен.

Познакомился Андрей во время службы в зоне АТО и с легендарным «украинским грузином» Резо Циклаури. Он участвовал в самых горячих боях на Донбассе. Погиб – во время, так называемого, перемирия.

— Не за деньгами шли — это чушь собачья. Я тогда и не знал, сколько буду получать. И вовсе не было там золотых гор, — говорит Андрей. — Мой товарищ Женя из Киева как раз на «гражданке» зарабатывал. Был на хорошем счету в крупном охранном агентстве, которое занималось предоставлением охранных услуг «звездам». А когда пошел служить, его работодатель еще и спонсировал, помогал в приобретении экипировки. Сегодня тоже экипировку, зачастую, сами себе, с помощью волонтеров и сборов добываем.

О героизме и разочаровании

Возможность полномасштабной войны Андрей не предполагал. Считал, что может быть обострение на Донбассе.

В феврале 2022-го прилетел из рейса, практически, перед самым закрытием воздушных границ. 28 февраля пошел в военкомат.

— Ничего героического в себе не вижу. Но получилось, что мы рванули в военкоматы, чтобы дать время другим делать липовые инвалидности, официальные документы для того чтобы не идти служить, выезжать из страны, — делится Андрей. — Вся страна не встала, как один человек, и в этом — большое разочарование. А мы — не Россия. Для них — это чужая война. Но она не может быть чужой для нас. Но кто-то оказался хитрее, подлее… Как они будут жить с собой в мире? Ну, эти сволочи будут.

Из Одесской охраны в разведку на Херсон и Донбасс

Сначала Андрея хотели определить в морпехи. Но там закончился набор. И чтобы не было проволочек, его направили в роту охраны, группу быстрого реагирования. Подчинялась рота военкому Малиновского военкомата полковнику Константину Суханюку. Он организовывал все мероприятия по охране побережья и города.

— Настоящий, достойный офицер на своем месте, — подчеркивает Андрей. — Притом, что военкоматовских сегодня, обычно, критикуют.

Личный вклад в защиту страны казался ему недостаточно полным. Отгораживаться самооправданием «а кто будет Одессу защищать?» — не мог. Понимал, что настоящие события происходят не здесь. И добился, чтобы перевели в одну из пехотных бригад. Опять попал в разведку.

— В ту же охранную роту пришел служить добровольцем видный одесский адвокат Василий Личман, — рассказывает Андрей. — Мы с ним подружились. А потом по собственному желанию его перевели в 28 механизированную бригаду. Под Бахмутом Василий погиб. Гибнут лучшие люди страны…

Продолжилась служба Андрея на Херсонском направлении. «Русский мир» отметился здесь разрухой, гарью, обездоленными людьми…

— Когда входили в Херсон, женщины причитали: «Сыночки, сыночки…» Булочками угощали, — вспоминает боец.

Затем роту перебросили под Соледар. Здесь еще жарче было. Попали под минометный обстрел. Андрей с товарищами получили ранения, были отправлены в госпиталь.

— Вообще, за все эти годы пострадало немало товарищей, — делится доброволец. — Десятка полтора погибших и раненых, двое пропали без вести — скорее всего, погибли, один был в плену, и долго, насколько я знаю, приходил в себя после обмена.

О войне на истощение

— Когда в 2015 году парни воевали, они знали, что дома все мирно. Хотя и погибало их немало, привозили в гробах, — не скрывает Андрей. — Сейчас же мрази бьют по гражданскому населению. А война идет на истощение.

Как минимум, с середины лета продолжаются бои под Бахмутом. Там используется огромное количество артиллерии. Идет жесткая окопная война. А между позициями сторон, по словам бойцов, расстояние иногда настолько маленькое, что, порой, слышны разговоры противника. Много потерь — потому приходится постоянно перебрасывать в город с других участков линии боевого соприкосновения резервистов.

— Кто-то даже с гордостью говорит: «Бахмут — это наш Верден», отсылая к одному из наиболее кровопролитных сражений Первой мировой войны, — отмечает Андрей. — Сегодня Бахмут унес тысячи жизней. И это, конечно, один из самых мерзких вариантов – война на истощение. Но это надо делать. И надо радоваться, что у нас есть тыл. И его защищать.

«Профессия военного должна быть престижной»

— Мой товарищ, боевой медик и писатель, участник АТО Игорь Мысяк как-то вовремя нашего совместного патрулирования признался: уже мечтаю о том, когда это все закончится, и я опять сяду за письменный стол, — рассказывает Андрей. — Если будет идти война на истощение, конечно, она не закончится в 2023 году. А для победы, в первую очередь, нужно оружие. Мы же полностью зависим от западных поставок. И даже после победы граница с врагом, с этим Мордором останется общей. Так что, чтобы быть независимыми в буквальном смысле этого слова, нам нужен собственный мощный военно-промышленный комплекс. Необходимо создавать и мощную профессиональную армию. Набирать туда молодых мужчин. Не так, как сегодня – «дедов» от 35 до 50 лет. И платить профессионалам хорошие деньги. Профессия военного должна быть престижной.

«Я горжусь, что у меня украинская кровь»

— В 2014 году, когда все это начиналось, мой товарищ говорил, что украинцы проиграют, потому что русские злые, а украинцы добрые, — вспоминает Андрей. — Насчет злости судить не буду. Но мы доказали за все эти годы, что умеем воевать. У украинцев в военном отношении большой исторический опыт: это и легендарное казацкое воинство, и УПА, которая не сдавалась и до конца билась за независимость Украины. О том, что украинские бойцы были всегда на высоте, говорил и президент Республики Ичкерия генерал Джохар Дудаев. Он еще в 1995 году предсказал нападение России на Украину и предостерегал власти РФ о том, что нашу страну им просто так не завоевать. Самая большая ошибка, говорил Дудаев, — посчитать украинцев слабыми, обидеть украинцев. Поэтому украинцем быть круто, и я горжусь тем, что у меня есть украинская кровь.

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