Военные рассказали, почему враг не жалеет ракет для Одессы и области

Об этом сообщила в телеэфире начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По словам спикера, мотив врага достаточно понятен. Россияне не оставляют надежды ослабить украинскую систему ПВО и атаками на Одесчину проводят разведку возможностей этой системы.

«На юге враг пытался проводить разведку боем из акватории Черного моря, оккупанты дважды атаковали управляемыми авиационными ракетами Одесскую область» , — отметила Гуменюк.

Как сообщала «Одесская жизнь» 13 марта враг дважды атаковал управляемыми ракетами юг Одесской области. В одном случае Силы обороны удачно отработали и уничтожили ракету, во втором снаряд потерял боевую способность и его обломки упали на открытую территорию.

«Они измеряют готовность системы противовоздушной обороны к предстоящим атакам. Имея сложности из-за отсутствия А-50, они проводят разведку территориально» , — отметила Наталья Гуменюк.

Спикер отметила, что у российской армии достаточное количество ударных БпЛА, однако сейчас из-за погодных условий они не могут их запускать.

«Сейчас погода ухудшается именно для дроновых атак и разведки. Им труднее собирать информацию о координации и о том, куда направлять снаряды. В случае резкого перепада температур «шахедам» грозит оледенение», — пояснила Наталья Гуменюк.

Ранее стало известно, что в результате удара по Одессе баллистической ракетой утром 6 марта погибли 9 военнослужащих. Ракета взорвалась на территории Одесского порта, когда там находились делегации Украины с президентом Зеленским и Греции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.