Командиры боевых катеров рассказали как украинцы сражаются на море

Сейчас главные задачи, стоящие перед украинскими ВМС — охота на крылатые ракеты, дроны-камикадзе и российских диверсантов на катерах. Как сейчас протекают боевые будни украинских моряков, рассказали командиры патрульных катеров Владислав и Александр.

Их подразделение базируется в районе города Очакова и защищает свой участок морского побережья и воздушного пространства Юга Украины.

Экипажи патрульных катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять боевые задачи и 24/7 дежурят у побережья юга Украины, чтобы в случае попытки проникновения вражеской дрг сразу отправить ее на дно.

На чем воюют украинские моряки

Но сейчас главной своей задачей моряки считают дежурство по противовоздушной обороне — они первыми встречают ракетную опасность в Николаевской области.

— Катер новейший, получили в помощь от США, экипаж мой опытный, вместе уже почти год, — рассказывает командир катера Владислав. — Для выполнения поставленных задач катер подходит почти идеально, ведь, во-первых, он маневренный и быстрый, до 45 узлов, во-вторых, у него маленькая осадку, что позволяет судну проходить в местах, где слишком мелко для больших катеров. Что касается вооружения, то это американские пулеметы и гранатометы.

Владислав в ВМС с 2016-го и имеет немалый опыт службы на катерах разных типов.

– Предложили должность командира катера, я подумал, почему бы нет? У меня есть опыт в море на ходовых катерах, что смогу, то сделаю. По образованию я гражданский моряк, окончил Одесское мореходное училище рыбной промышленности, по специальности «штурман». Для меня сейчас главное это наша победа, а дальше уже я решу, где продолжить свою карьеру, добавил Владислав.

Как военные моряки охотятся на ракеты и дроны

Александр также командир катера и вместе с собратьями делает все возможное, чтобы четко выполнять возложенные на подразделение задачи.

– Работы у нас хватает. Обычно именно в этом направлении проходит множество вражеских ракет и БПЛА, также, конечно, сохраняется угроза высадки десанта и применения врагом безэкипажных надводных аппаратов, — делится Александр.

Недавно экипажу удалось поразить одну из враждебных целей, а именно ракету «Калибр».

— Катер был на дежурстве, в определенном месте получили указание, что русский совершил очередной ракетный запуск. Сделал соответствующие расчеты по цели, которую видели, передал комендору, а он уже и сделал свое дело. Все катера присоединились к охоте, ведь даже одна ракета может натворить большую беду. Для нас не важно, какой экипаж, кто уничтожит цель, главное именно то, что она не долетит до нашей территории, — рассказал Александр.

Украинские катера “работают” по воздушным, морским и даже наземным целям

Старший комендор Артем — тот военнослужащий, который держит оружие наготове, и именно от его точности напрямую зависит уничтожение враждебных целей.

– Наш катер бронированный, в рубке – кевларова обшивка. русская, пытавшаяся сюда приплыть, дальше, чем вход в лиман, не дошла, «потерялась». А об их типа крутые «Рапторы» мы уже давно не слышали, потому что враг сюда давно боится их отправлять, ведь знает — не вернутся стопроцентно, — рассказал Артем.

Еще одно преимущество катера — возможность выбирать место для более эффективного несения дежурства.

— Мы используем маскировку и местность, поэтому почти невозможно найти нас. Работаем по разным целям, как надводным катерам, так, скажем, можем отработать по технике врага на том берегу, – поделился другой старший комендор Александр. — Несколько боевых постов на катере, также наблюдатели на берегу. Трудно иногда бывает, но кто, как не мы?

Среди членов экипажа катеров военнослужащие службы по контракту и мобилизованы. Профессиональное образование имеют не все, но благодаря качественной учебе и опыту они приобрели отличные навыки.

Больше года ребята выполняют поставленные задачи и уже привыкли ко многому, единственное, к чему украинский защитник не привыкнет никогда, — враг на родной земле. Поэтому военные моряки сделают все, чтобы на нем не осталось и следа оккупантов.

По материалам АрміяINFORM, фото АрміяINFORM.