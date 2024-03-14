В Южном пенсионерка бросалась с кулаками на школьника ради куска бесплатной пиццы

Как пишет местное интернет-издание «Южное.City», особенно отличилась одна пенсионерка: она была готова буквально драться за кусок бесплатной пиццы, в том числе и со школьниками.

Пиццей украинцев угощали представители шотландской организации в рамках благотворительного проекта. Они пекут ее в специально оборудованном фургоне. Полакомиться пришли многие жители Южного – от детей, до пенсионеров. При этом один человек мог брать и несколько разных кусков.

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Тем не менее, как рассказали очевидцы, некоторые люди не соблюдают правила. Доходило даже чуть ли не до драки.

«Хорошо, что там была полиция. Одна пожилая женщина начала толкать и бить семиклассника. Мол, она хочет без очереди получить свою порцию. Хотя подходила уже раз пять»,

– рассказывают очевидцы.

А на замечание от других она заявила, что «лучше бы этого поколения не было вообще» (ред. – это о стоящих в очереди школьниках).

Таким образом, можно убедиться в правоте достопамятного Михал Михалыча Жванецкого: «Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один»…

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в центре Одессы хулиган разбил окно трамвая и побил женщину-водителя.