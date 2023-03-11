Ужесточения наказания военным: из-за чего приняли закон и что это даст

В Украине вступил в силу закон № 8271, предусматривающий ужесточение наказания военнослужащим за ряд правонарушений. В чем суть нового законодательства, есть ли в нем необходимость, и что думают об усилении ответственности за дисциплинарные проступки сами военные, узнавала наша газета.

Как новый закон ужесточил наказания

Новое законодательство запрещает судам назначать более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, за ряд военных преступлений.

Закон усиливает ответственность военнослужащих:

за неисполнение приказа начальника;

угрозу или насилие в отношении начальника;

самовольное оставление воинской части или места службы;

дезертирство;

самопроизвольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.

За эти преступления виновным грозит тюремное заключение сроком от 3 до 10 лет. Возможность получения правонарушителям условного срока отменена.

Наказание за алкоголь

Также закон предусматривает проверку военнослужащих на состояние алкогольного либо наркотического опьянения.

Слухи, что военных могут проверять даже во время отпуска, не обоснованы. Проверка осуществляется исключительно при исполнении ими служебных обязанностей.

Солдатам и офицерам, у которых было выявлено алкогольное или наркотическое опьянение, грозит штраф от 100 до 500 необлагаемым налогом минимумов доходов граждан. Либо — арест с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток.

Командиров, которые не отстранили военного, находящегося в состоянии пониженной реакции из-за употребления алкоголя либо других препаратов, наказывают наложением штрафа от 500 до 1000 необлагаемым налогом минимумов доходов граждан. Штрафные санкции могут быть заменены гауптвахтой на10 суток.

Мнение главнокомандующего ВСУ

Ужесточения наказаний для военнослужащих, совершающих правонарушения в боевой обстановке, в первую очередь, продиктовано военными реалиями, утверждает главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.

— Мое мнение четко отражает позиции командиров группировок и командиров военных частей, которые требовали системного решения этого комплекса вопросов, — отмечает Залужный.

— Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдения, а отказники могут заплатить штраф в размере до десятков процентов боевых выплат или получить наказание с испытательным сроком, это несправедливо. Более того — и это ключевое, открывшийся участок фронта вынуждены закрывать другие военные, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть.

Мнение добровольца Андрея Горина

Мотивированный солдат с поля боя не побежит, убежден доброволец Андрей Горин. Поэтому, в первую очередь, надо думать не об увеличении тюремных сроков, а о повышении мотивации.

— Укрепит ли дисциплину увеличение тюремных сроков? Мне кажется, что нет. Страх это неэффективный метод, — считает Андрей.

— В моем взводе два человека убежали. Почему они это сделали, я не знаю. Но никогда бы не подумал, что они так поступят. Считаю ли я их трусами? Нет, не считаю. Попадут ли они в тюрьму или отделаются штрафом? Мне абсолютно безразлично. Эти люди убежали, их нет со мной — их судьба меня больше не волнует.

Один раз я видел, как бойцы отказывались исполнять приказ. Они не хотели идти на опасную позицию. Стояли и молча смотрели в землю. Мне в тот момент так стыдно стало, как будто это я отказываюсь. Можно ли их понять? Наверное, можно — но я не хочу. Мне больше не интересны такие люди. Хочу ли я для них тюрьмы? Нет, не хочу.

У казаков на Сечи наказания были намного суровее. За трусость на поле боя или предательство, могли привязать к коню и «погонять» по полю. А за нарушение воинской дисциплины — приковать к позорному столбу, чтобы каждый прохожий мог палкой ударить.

Как же бороться с военными преступлениями? Нужно больше усилий вкладывать в «морально-психологическое обеспечение». Мы стремимся в НАТО, а там военной педагогике уделяют много времени и ресурсов. Мотивированный солдат никуда не побежит с поля боя. Но кто сделает его мотивированным? Вот об этом нужно думать, а не об увеличении тюремных сроков.

Читайте также: Место Украины в геополитике и что будет дальше в российско-украинской войне