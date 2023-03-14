14 марта мы отмечаем День украинского добровольца

День украинского добровольца — это праздник в честь украинских добровольцев, который отмечается в Украине 14 марта. В этот день 2014 первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1 БОП НГУ им. Кульчицкого.

История возникновения Дня украинского добровольца

День установлен 17 января 2017 года Верховной Радой Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы.

За соответствующее постановление №4261 «Об установлении Дня украинского добровольца» на пленарном заседании украинского парламента проголосовал 231 народный депутат.

Празднование Дня украинского добровольца подразумевает проведение ежегодно мероприятий по надлежащему чествованию подвига украинских добровольцев; проведение в учебных заведениях, воинских частях, заведениях культуры тематических мероприятий, бесед о массовых акциях общественного протеста в Украине, которые проходили в ноябре 2013 — феврале 2014 года, и об участии в них добровольческих формирований.

День украинского добровольца в 2023 году

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, десятки тысяч украинских добровольцев, как и в 2014, выразили желание защищать свою Родину, свои города и семьи. Именно они стали основой батальонов территориальной обороны ВСУ, сегодня продолжающих противостоять врагу на линии фронта.

«Добровольцы – это сила непокоренной нации и пример для подражания всем украинцам. Благодарю Вас за Ваш героизм, жертвенность и готовность в тяжелое для страны время приступить к обороне Украины! Горжусь трудом добровольцев-волонтеров, которые помогали и помогают нашим воинам. Поклоняюсь вашему мужеству. Вечная память и Царство Небесное погибшим Героям-добровольцам.

Самые искренние поздравления и почет всем одесситам-добровольцам за мужество и патриотизм, любовь к родной земле, непоколебимую веру в нашу победу!

Слава Украине!

Слава Украинским Добровольцам!» — так поздравил добровольцем Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Коллектив «Одесской Жизни» гордится, что и среди его сотрудников есть добровольцы, отоправившиеся защищать Украину после полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Огромное благодарность добровольцам за мужество, сознательный выбор и самоотверженность.

Светлая память всем, кто не вернулся домой с поля боя. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти.