Приднестровье – риски и угрозы для Украины и Молдовы (5 вещей, которые важно знать)

Тема Приднестровья уже не первая неделя на первых полосах всех новостных лент. Но на самом деле, каковы реальные угрозы со стороны непризнанной республики, сказать очень трудно. Впрочем, проговаривать с погруженными в тему экспертами все возможные варианты развития событий необходимо.

Именно поэтому недавно на встречу с одесситами в библиотеке Грушевского был приглашен Александр Коваленко – военно-политический обозревателяь группы «Информационное сопротивление». Дискуссия была организована проектом Re:Open.Ukraine, целью которого является переоткрыть и объяснить новую Украину как для нее самой, так и для ее непосредственных западных соседей. С осени прошлого года на различных площадках Одессы проходят дискуссии на важные для социума темы.

1. Об имеющейся информационной ситуации

Сейчас мы видим большую волну информационного влияния со стороны россии. В первую очередь, от министерства обороны страны-агрессора и российского министерства иностранных дел, относительно угроз провокаций, которые могут произойти на границе с Приднестровьем. Якобы вооруженные силы Украины готовят вторжение на его территорию.

Параллельно с этим, в сером сегменте информационного пространства российской федерации, и не только, этот месседж пытаются интегрировать в украинское информационное пространство. И он, так или иначе, интегрируется. Они распространяют такие пугалки: если ВСУ нападут на Приднестровье, то будут взорваны склады в Колбасной.

Также пошла еще одна информационная волна: если ВСУ, например, нападут на Приднестровье, то будет нанесен массированный ракетный удар по Одессе, одесскому порту, чтобы не работал зерновой коридор. А если не будет работать зерновой коридор, будет разрушена вся инфраструктура в Одессе, в одесском порту. То есть будут проблемы в Африке, опять же, для наших международных партнеров.

Что это за угрозы? Это всеобщая концепция того, какие планы рассматривает на будущее именно российское командование. Они действительно сейчас могут рассматривать варианты смены действующей власти силовым методом в Кишиневе.

2. Чем меньше успехов на востоке, тем более возможен сценарий дестабилизации Молдовы?

Сейчас россияне могут сыграть ва-банк. Они действительно не будут иметь в ближайшее время никаких успехов на востоке, мы это понимаем. Через месяц – два там вообще может начаться очень интересные события. Их наступательный ресурс уменьшается, а наш наступательный ресурс – увеличивается. У нас формируются новые полноценные подразделения на основе западной комплектации, западной техники.

Дестабилизация Молдовы – это один из самых негативных сценарий. Положительный тоже существует. Россияне умеют насыщать паникой информационное пространство. Именно этим они сейчас и занимаются. Но любопытно другое. Их министерство иностранных дел сделало заявление, министерство обороны РФ сделало заявление… а что после этого? А после этого ничего не происходит. Тишина. Неделя, две, а потом месяц, а потом: вот видите, мы предупредили – и Украина нас испугалась, вот видите, они к нам прислушиваются.

Но продолжает напрягать то, что сейчас почти каждый гарнизон на территории Приднестровья находится в полной боевой готовности.

3.Реально ли нанести дистанционные удары по военным складам по Колбасной, по сосредоточению силы, чтобы не заводить пехоту?

По Колбасной никто удары наносить не будет. Во-первых, это действительно будет достаточно мощный взрыв, даже не смотря на то, что там значительная часть боеприпасов находится на сохранности под землей. Во-вторых, там находятся металлургические и цементные предприятия. Они могут быть значительно повреждены. Но здесь играет роль не только экономическая составляющая. Еще может быть серьезная экологическая проблема. Поэтому никто наносить удары по Колбасной не будет. И вообще, зачем это делать?

4. Какие основания для беспорядков в Молдове?

Это логичный вопрос. Но руководствуется ли россия вообще логикой и рациональными сценариями? Впрочем, сейчас они едят тот информационный фастфуд, который им активно скармливают. Поэтому о логике здесь речь не идет.

Сейчас мы наблюдаем в Кишиневе время от времени какие-то активные действия протестного характера. Недавно, например, там была акция «Мы за мир». Такой протест – вышло полсотни каких-то студентов. Социалисты там сейчас пытаются также катализировать ситуацию. Итак, комбинируя протестные настроения с насыщением информационногопространной информации, что Майя Санду «нацистка», которая пытается в сговоре с Киевом что-то там сделать против Приднестровья — это будет достаточно нормальное для их потребителя информационного фастфуда объяснение, почему так называемое СВО может произойти и в Молдове. На самом деле все это довольно примитивно, но они используют именно такие объяснения, и это работает.

5. Вещи, которые важно знать

Мы не должны терять Молдову как проевропейское государство. Да, Молдова не демонстрировала активности по поддержке Украины. Да, были еще возможности поддержки Украины в 2022 году, которые Молдова проигнорировала. Но не надо обижаться на Майю Санду. У них очень сложная ситуация. И терять Молдову как проукраинскую и проевропейски ориентированную страну, мы не можем себе позволить. Это первое.

Второе. Конечно, мы все понимаем, что вопрос Приднестровья так или иначе предстоит решать. И будущее Приднестровья – именно в составе Молдовы. Будущего Приднестровья за пределами состава Молдовы быть не может. Сейчас у Приднестровья нет будущего. Оно живет в таком формате, без будущего уже не первый десяток лет.

Ну и третье, самое главное. Верим ВСУ!

Александр Коваленко (известный под ником zloy_odessit) – ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука. Автор книг «11 дней без Путина», «Информационная война в режиме Standalone» и соавтор монографии «Стратегические коммуникации в условиях гибридной войны: взгляд от волонтера к ученому». Он активно участвует в противодействии российской пропаганде с 2014 года.

Видеоверсию дискуссии можно посмотреть на Youtube канале проекта Re:OpenUkraine https://youtu.be/SYeU-48Lmj0

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о новые провокации россии в Приднистровье и реакцию на них Украины.

Читайте также о том, что границу Одесской области с Приднистровьем превратят в крепость и сколько украинских войск сосредоточено у границы с непризнанной республикой.

Еще по теме:

Угрожает Одессе «ядерная бомба» из Приднестровья

Фото: страница проекта Re:OpenUkraine в facebook