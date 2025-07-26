Ключевые моменты:

Евгеньевка – болгарское село на Одесчине, где сохранился исчезающий фольклорный обряд Еньовдень;

Женщины собирают целебные цветы на рассвете, гадают на суженого и молятся за Украину;

Хранительница традиции – баба Тана, знаток старинных болгарских песен и семейных ценностей;

Еньовдень – часть культурной жизни села: живой диалект, традиционная одежда, краеведческий музей;

Легенда о деде Еньо – добрая народная сказка, которую бабушки рассказывают внукам каждый год.

Еньов-цветы – с молитвой за Украину и внуков

Именно здесь, в Буджакских степях, живет хранительница обряда Татьяна Димитрова. Она со своими подругами ежегодно собирает молодых женщин, желающих заглянуть в будущее. Чтобы узнать свою судьбу, нужно только одно – ведро с водой.

Праздник начинается на восходе солнца, примерно в полшестого, когда светило появляется из-за горизонта..

– Когда я была девушкой, 7 июля мама будила меня до рассвета и посылала в степь за еньов-цветами, – вспоминает жительница Евгеновки София Паскалова. – Они бывают беленькие и желтенькие, вкусно пахнут медом. Эти цветы нужно было собрать на восходе солнца, когда у них самая большая энергетическая сила. Из цветов мама плела веночек и клала его у образов – для добра, любви, мира, урожая. Я до сих пор помню старинную болгарскую песню, которую пела в детстве, собирая цветы.

В этом году София Паскалова принесла полевые цветы к своей односельчанке Татьяне Димитровой, которая просит звать ее на болгарский манер – баба Тана.

Она, женщина набожная, принимая цветы, со слезами на глазах совершила молитву за Украину, ее жителей и защитников и положила венок у икон. У самой бабы Таны на фронте два внука.

Букетик покажет, где живет суженый

Вскоре во двор хранительницы обряда пришли девушки – Дарья Забунова, Мария Лескова, Дарья Гендова, Татьяна Калева, Алина Чиботар, которые очень хотели заглянуть в свое будущее и узнать, где живет их суженый.

Баба Тана поставила ведро с водой и накрыла его платком. Девушки по очереди опускали в ведро свои букетики, принимая мудрые слова бабы Таны. Она желала девушкам добра, говорила о значении любви и уважения в семье.

Сама баба Тана – самая счастливая из счастливых. Осенью этого года они с мужем Иваном отметят 55-летие совместной жизни.

– Мы никогда не делим работу на мужскую и женскую, все делаем вместе, даже пилим дрова, – рассказывает баба Тана. – Очень приятно, когда утром муж будит меня добрыми словами и приглашает к завтраку – у него каша уже готова.

Баба Тана не перестает благодарить мужа, который никогда не был против ее активной общественной жизни, напротив, он всегда остается на хозяйстве, когда жена уезжает на фольклорные фестивали.

Татьяна Димитрова знает невероятное количество старинных болгарских песен.

– Бог дал память, – говорит наша героиня. – А еще Бог дал хороших детей, у нас их пятеро. – Они живут в Одессе и всегда поддерживают друг друга, чему радуется мое материнское сердце.

Итак, собрав все цветы в ведро, баба Тана легкой рукой выливает их с водой на дорогу. Куда букетик смотрит – в той стороне суженый живет. А еще можно вечером положить букетик под подушку – суженый может и присниться.

Седьмого июля бабушки рассказывают внукам и внучкам легенду о деде Еньо, который в этот жаркий день запрягает лошадей в большую телегу, на которой обычно возят сено, и собирается в далекое путешествие за снегом.

Дети засыпают бабушек вопросами: «Где дед Еньо летом найдет снег? Как он будет его грузить в телегу? А как довезет до села – не растает ли он?».

Бабушки объясняют: «Дед Еньо – человек пожилой, и никуда не торопится. Пока запряжет коня, пока доедет до севера – там и лето закончится. К зиме дед Еньо вернется и привезет снег – он нужен для полей, чтобы в следующем году был хороший урожай. А дети возьмут сани и будут весело кататься с горы».

– В моем понимании дед Еньо – это старый человек с белой бородой и доброй душой, – говорит баба Тана. – Он в любой ситуации даст совет. Если ты не знаешь, как поступить, если есть проблема, ты можешь обратиться к нему: он направит тебя дорогой, которая тебе по силам, и благословит – и все будет в твоей жизни во благо.

Две улицы на четыре деревни

Село Евгеновка в Бородинской громаде – необычное, это четыре населенных пункта в одном.

– На территории Евгеновского старостинского округа расположены четыре села – Ровное, Владимировка, Евгеновка и Долинское, – рассказывает педагог Мария Папурова, работающая заместителем начальника отдела образования Буджакского поселкового совета. – Но это современные названия сел. К примеру, Ровное раньше называлось Арса. Первое официальное упоминание о селе мы нашли в архивных документах: на топографических картах были обозначены хутора Арса.

– Наши предки приехали на берега реки Арса из Старой Твардицы, – рассказывает местная жительница София Паскалова. – Здесь была степь. Моей бабушке тогда было десять лет. Она рассказывала, трава была настолько высокой, что потерялся ее трехлетний братик. Три дня его искали, чудом нашли, и потом без присмотра уже не оставляли. Сначала жили в землянках, а потом начали строить дома из глины с соломой.

– Сначала на этих землях появились несколько семей молдаван, а потом пришли болгары, – продолжает Мария Папурова. – Они были из нескольких регионов. В Арсе жили семьи из села Твардица Чадырлунгского района современной Молдовы, а в Евгеновке – переселенцы из болгарского села Гюльмен. Поэтому традиции и обряды до сих пор отличаются. И даже болгарский язык разный: в Евгеновке и Долинском говорят на одном диалекте, а в Ровном и Владимировке – на другом. К примеру, на подвал в Евгеновке говорят «маза», а в Долинском – «беч». Но все мы называем себя евгеновцами.

Только местные жители ориентируются, где именно пролегают границы четырех сел. Есть дом, стоящий в одном селе, а огород в другом – вот проблемы с документами были!

На четыре села – две главные улицы, идущие вдоль берегов Арсы. Каждая улица длиной восемь километров. От них местами есть разветвления маленьких улиц.

Так исторически сложилось, что на каждое село есть отдельное кладбище, так что их четыре. Но на всех евгеновцев одна школа, один Дом культуры, одна церковь.

Сейчас в Евгеновском старостате проживает 860 человек.

Платья с алтынами носят и сегодня

Культурная жизнь евгеновцев очень активна. В местном Доме культуры есть народный ансамбль «Арса». Еще есть клуб в Ровном, активисты которого создали музей.

– История создания музея интересна, – рассказывает заведующая клубом Валентина Чулак. – У нас есть очень активный человек Домникия Балтажи — благодаря ей, а также другим жителям села было сохранено здание старой школы, здесь мы сделали трапезную. Три года назад она сказала: «Знаешь, Валя, я очень хочу, чтобы мы в старой школе создали музей, чтобы наша история и культура сохранились». Председатель Бородинской громады Иван Кюссе и начальник отдела культуры Лилия Сорокина нас поддержали. Мы сделали ремонт, большую помощь оказал мой муж Георгий. И осуществили общую мечту.

Собрали немало старинных вещей. Например, шерстяному кушаку, который передала в музей Татьяна Ковач, более ста лет. Есть много вышивки. Тканую рубашку своей бабушки подарил Дмитрий Бельчевичин, я даже не могу сказать, сколько ей лет.

На самом деле, очень интересно собирать и восстанавливать экспонаты. У каждого предмета, у каждой вещи – разные судьбы, разные истории, которые, я считаю, нужно сохранить.

Валентина Чулак – творческая натура. Она обратила внимание на старинные корзины, которые раньше плели из лозы.

– Я начала плести корзины и кашпо из ротанга. Возможно, когда-то мои изделия тоже станут экспонатами музея, – говорит Валентина.

Старинные вещи жители Евгеновки не только хранят в музее, некоторые из них до сих пор используют в быту, и в первую очередь – это национальные женские болгарские платья и украшения.

– Бусы из разных камней мне оставила свекровь Домникия Паскалова, чтобы я сохранила и носила в память о ней, царство ей Небесное, – рассказывает Ирина Паскалова.

Софии Паскаловой достались от бабушки, кроме бус с алтынами (монеты разных размеров), старинные браслеты и кулан – металлическое украшение на поясе.

Национальные болгарские платья и украшения жительницы села носят до сих пор – надевают в церковь, на праздники, в частности, на Еньовдень.

Проект «Мультикультурная Одесчина» поддерживает Европейский Союз по программе Дом Европы. Его содержание является исключительной ответственностью издания «Одесская жизнь» и не обязательно отражает позицию Европейского Союза.