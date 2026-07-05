Ключевые моменты:

Защитник Василий Мельник вернулся в родное село Петровка 3 июля после почти двух лет пребывания в российском плену.

Василий — сын Светланы Мельник, которая после пленения сына вступила в ряды Государственной пограничной службы Украины.

Воин был освобожден в рамках масштабного обмена военнопленными «1000 на 1000», первый этап которого состоялся 15 мая 2026 года.

Как Одесчина встречала освобожденного из плена пограничника

История семьи Мельник ранее уже коснулась сердец многих украинцев благодаря публикации в «Одесской жизни». Новость о том, что Василий наконец-то на родной земле, мгновенно облетела регион.

Дорога воина домой превратилась в сплошной живой коридор. Жители сел Евгеновка, Вознесеновка и Новодолинское выходили на улицы с цветами, флагами и теплыми объятиями, чтобы поприветствовать защитника.

Главное же торжество развернулось в родной Петровке. Возле местного Дома культуры собрались практически все односельчане. Эмоций не сдерживал никто: слезы радости, аплодисменты и бесконечные слова благодарности за мужество.

Родителей защитника и самого Василия прямо на площади поздравило руководство местного самоуправления. Глава Буджакской громады Иван Кюссе обратился к воину со словами глубокого уважения:

«Как же приятно встречать наших родных ребят не на щите, а живыми! Возвращайтесь домой целыми и невредимыми, мы ждем вас! А Василию — низкий поклон за то, что выдержал ад плена и вернулся домой. Пусть этому замечательному парню всегда и всюду везет».

Недавно «Одесская жизнь» рассказывала историю мамы Василия — Светланы Мельник. После известия о плене сына женщина не осталась в стороне и в 47 лет сама встала на защиту страны.

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