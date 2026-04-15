На Куяльницком лимане во время весенней миграции остановилась пара редких фламинго — их заметили на мелководье парка

Появление птиц свидетельствует о хорошем состоянии экосистемы: здесь достаточно корма и безопасные условия для отдыха перелетных видов

Почему появление фламинго важно для Куяльницкого лимана

Апрель является периодом наиболее массовых перелетов. И Куяльницкий лиман традиционно служит важной остановкой на пути птиц. Редкий вид заметил и идентифицировал инспектор одесского природоохранного отделения НПП «Куяльницкий» Вадим Дидур.

Фламинго внесен в Международную Красную книгу (IUCN) как вид под угрозой, а в Украине находится под защитой Бернской конвенции.

Появление этих редких птиц на Куяльницком лимане свидетельствует о богатой кормовой базе водоема и эффективности природоохранных мероприятий на территории парка. Мелководье Куяльника обеспечивает птицам необходимые условия для восстановления сил перед дальнейшим перелетом.

Фото: Игорь Гержик