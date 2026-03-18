Ключевые моменты:

Весеннее половодье затопило поймы и разрушило часть аварийных дамб в верховьях Большого Куяльника;

Значительная часть паводковой воды не доходит до лимана из-за заиленного и заросшего русла;

Для реального опреснения Куяльника требуется в 4–6 раз больше воды, чем даёт паводок;

Экологи фиксируют дополнительные риски: загрязнение воды удобрениями, мусором и микропластиком.

Материал подготовлен на основе полевых наблюдений в Березовском районе и экспертного интервью с руководителем научно-исследовательского отдела Национального природного парка «Куяльницкий» Олегом Деркачем, который лично обследовал верховья рек после паводка.

В материале использованы данные Региональной комплексной программы охраны окружающей среды Одесской области до 2028 года, где предусмотрена расчистка русла Большого Куяльника, а также информация о действующей гидротехнической системе подачи морской воды в лиман (до 10 млн кубометров за сезон).

Дополнительно учтены научные исследования Института морской биологии НАН Украины по содержанию микропластика в причерноморских лиманах и мониторингу солёности воды в Одесском заливе, которые подтверждают риски загрязнения и ограниченный эффект природного опреснения.

Половодье разрушило дамбы

Половодье в верховьях рек Большой Куяльник и Тилигул затопило не только речные поймы, но и поля, огороды, дворы жителей Березовского района. В некоторых местах, по словам Олега Деркача, недавно побывавшего здесь, вода течёт прямо по дорогам, проложенным когда-то по естественному руслу реки. Как рассказали жители Ивановки, не обошлось и без трагедии — до сих пор не могут найти мальчика, которого унесло бурным течением… Старожилы утверждают, что такой большой воды здесь не было более десяти, а то и 15 лет.

— Раньше половодье проходило спокойно. После таяния снега вся вода, попадая в русло Большого Куяльника, свободно уходила в низовья, вливалась в лиман, пополняя его пресной водой. Не было заторов, пойма не распахивалась — как губка, впитывала воду. Сегодня ситуация иная. Если копнуть глубже на полметра — земля сухая, влагу не накопила, — отмечает специалист. — За последние десять лет по руслу основной реки и её притоков строили дамбы, появилось много прудов. Со временем они пересохли. Когда снег начал таять, а промёрзшая земля ещё не впитывала воду, — они резко наполнились. Из-за того что большинство дамб оказались бесхозными и находятся в аварийном состоянии, многие не выдержали напора паводка. Их прорвало, и водные потоки сейчас ничем не регулируются. Хотя люди радуются, что пруды и русло реки наполнились — какой-то запас воды создан.

Не река, а канава: почему паводок не спасёт Куяльник

Таким образом, во многом причиной наводнения в Березовском районе стала привычная бесхозяйственность. Но, с другой стороны, — возможно, пересыхающий уже несколько лет Куяльницкий лиман наконец «напьётся» пресной воды? Однако, по мнению Олега Деркача, рассчитывать на то, что паводок решит проблему обмеления и засоления, не стоит. Хотя вода и устремилась в долину Большого Куяльника, его русло давно заилено, заросло камышом и болотной растительностью. Потоки не могут свободно попасть в лиман — они застревают, образуя заводи.

Кроме того, по словам специалиста, вода очень грязная. Она стекает с распаханных склонов, смывая почву и удобрения, внесённые ещё до снегопадов.

— Это уже не река, а скорее сточная канава, — говорит эксперт. — При этом вода смывает с огромных территорий большое количество пластика. Он упирается в камыш, задерживается там, образуя огромные скопления. И я пока не вижу серьёзных признаков того, что эти стоки смогут существенно наполнить лиман.

Пластик в куяльницкой соли

Рано или поздно пластиковые отходы, смытые паводком, попадут в воду лимана.

Пластик — отдельная проблема Куяльника. Так же, как и «традиция» использовать автомобильные шины, чтобы пройти вглубь лимана и набрать там грязи. В составе покрышек много токсичных веществ, которые, разлагаясь, попадают в воду. Поэтому НПП «Куяльницкий» периодически проводит акции по сбору таких опасных отходов.

Специалисты Института морской биологии сейчас исследуют содержание микропластика в причерноморских лиманах. Там, где на берегах много стихийных свалок, его концентрация резко возрастает. Пластик распадается на наночастицы, попадает в организмы рыб и далее — в пищевые цепочки.

В Куяльницком лимане рыбы нет. Но люди добывают здесь соль. О её качестве можно будет судить после завершения исследований одесских учёных.

«Графский пруд» со смытым чернозёмом

Кроме Большого Куяльника, наполнились пойменные озёра, пруды и русла малых рек, где воды не было уже много лет.

В южной части Севериновского леса наполнился даже старинный «графский пруд», созданный ещё в XVIII веке графом Северином Потоцким.

— За последние десять лет этот пруд полностью пересох. А сейчас вода переливается через дамбу. Казалось бы, повод радоваться. Раньше здесь разводили рыбу и отдыхали люди, — рассказывает Олег Деркач. — Но теперь пруд наполнен грязной водой с пластиком, мусором, смытым чернозёмом и удобрениями.

Сколько воды нужно Куяльницкому лиману

Казалось бы, большая вода — благо для лимана. Тем более талая. Однако, по словам эксперта, паводок не решит проблему.

— Воды, которая дошла до лимана, не так много, — отмечает Деркач. — Примерно столько же, сколько поступает по гидротехническому каналу с моря — около 10 млн кубометров за сезон. Паводок может дать ещё столько же. Но для реального эффекта нужно 40–60 млн кубометров. И такие паводки должны происходить ежегодно, а не раз в 10–15 лет.

Спасёт ли Куяльник Хаджибейский лиман?

В 2024 году Департамент экологии Одесской ОГА утвердил региональную программу охраны окружающей среды до 2028 года. В ней предусмотрена расчистка русла Большого Куяльника.

Однако проект остаётся дорогим и пока не профинансирован.

— Даже если мы его реализуем, в годы без паводков русло всё равно останется сухим, — отмечает Деркач.

Также обсуждается идея переброски воды из Хаджибейского лимана, однако эксперт резко её критикует:

— Это сомнительное решение. В Хаджибей попадают сточные воды Одессы. Я бы не допустил их попадания в Куяльник.

Воды морские, пресные и подземные

Сейчас лиман частично подпитывается морской водой и пресными притоками. После осенних дождей уровень воды вырос на 15 см, а солёность снизилась с 300 до 180 промилле.

Также лиман подпитывают подземные воды — около 7 млн кубометров ежегодно.

Некоторые специалисты считают Куяльник «пульсирующим» водоёмом, уровень которого меняется естественным образом. Однако большинство учёных относятся к этому скептически: в условиях изменения климата большие паводки будут происходить всё реже.

