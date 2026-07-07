Ключевые моменты:

Памятник Космодемьянской был установлен на территории санатория в 1972 году. Его убрали согласно распоряжению Одесской ОВА в рамках деколонизации.

Активисты опубликовали карту уцелевших объектов в честь Александра Пушкина. На неоккупированных территориях Украины Одесская область удерживает первенство по их количеству.

В самой Одессе до сих пор остаются не демонтированными знаменитый бюст на Биржевой площади (на Думской), памятник у музея поэта и бюст на фасаде Оперного театра. Также памятник Пушкину до сих пор стоит в Татарбунарах.

Деколонизация «Люстдорфа»: объект убрали по распоряжению ОВА

Памятник Зои Космодемьянской был установлен в 1972 году на территории санатория «Люстдорф». Однако объект официально вошел в перечень памятников, содержащих символику российской имперской и советской политики, и подлежал безусловному демонтажу.

Как стало известно из официального письма гендиректора учреждения в департамент культуры, которое обнародовало сообщество «Декомунізація. Україна», демонтаж провели еще в мае 2026 года в соответствии с распоряжением Одесской ОГА от 26 июля 2024 года

Карта уцелевшего: где в Украине и Одесской области до сих пор стоит Пушкин

Параллельно с новостью о демонтаже в «Люстдорфе» движение «Декомунізація. Україна» обнародовало карту мемориальных досок и памятников Александру Пушкину, которые до сих пор остаются на территории страны.

Как продемонстрировали результаты мониторинга, именно Одесский регион сейчас является главным «заповедником» памятников российскому поэту на свободных территориях Украины.

Кроме Одессы и Татарбунар, подобные маркеры империи почти исчезли из других областей. К примеру, в Киеве из пушкинского наследия остался лишь один барельеф — на фасаде здания по улице Януша Корчака, 60.

Напомним, сразу несколько памятников в Одессе и области попали в список объектов, которые активисты считают приоритетными для демонтажа в рамках декоммунизации и деколонизации. Перечень возглавил бюст Пушкину на Приморском бульваре.

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