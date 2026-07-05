Ключевые моменты:

Люстдорф получил электрический трамвай еще в 1907 году.

Новый маршрут превратил приморское село в популярный курорт.

Электротранспорт был символом самых современных городов Европы.

Современный маршрут №29 продолжает историю исторической бельгийской линии.

Сегодня Черноморка ассоциируется прежде всего с пляжами, морем и летним отдыхом. Однако ее история гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Именно здесь более ста лет назад произошло событие, которое сделало небольшое приморское поселение одним из самых прогрессивных на юге Украины.

Об этой малоизвестной странице истории рассказывает журналистка Елена Кудряшова в новом выпуске проекта «Одесские истории» на Youtube-канале «Одесской жизни». Во время съемок она прошла по историческим местам бывшего Люстдорфа, использовала архивные документы и старинные фотографии, чтобы показать, как маленькое курортное село неожиданно опередило крупный губернский город во внедрении электрического транспорта. В этом материале мы собрали главные факты, а полную историю можно увидеть в видео.

Маршрут, которым тысячи одесситов пользуются и сегодня

Каждый день 29-й трамвай везет пассажиров к морю. Для одних это дорога на работу, для других — на дачу или пляж. Маршрут настолько привычен, что мало кто задумывается: его история началась еще тогда, когда автомобили были редкостью, а электричество само по себе считалось символом технического прогресса.

В начале XX века электрический трамвай был гораздо большим, чем просто новым видом общественного транспорта. Он означал современный город, развитие экономики и высокий уровень инженерной мысли. Такие системы строили прежде всего в крупных европейских центрах, ведь они требовали значительных инвестиций, сложной инфраструктуры и передовых технологий.

Именно поэтому история Люстдорфа выглядит настолько удивительной. Небольшое приморское поселение смогло получить электрический трамвай раньше, чем сама Одесса — один из крупнейших портов Черного моря. И это было вовсе не случайностью.

Почему именно Люстдорф стал транспортным новатором

К началу XX века Люстдорф уже давно перестал быть обычной немецкой колонией. Основанное в 1804 году переселенцами из Вюртемберга, Бадена и Эльзаса поселение постепенно превратилось в процветающий курорт.

Здесь появились просторные дачи, фруктовые сады, виноградники, пансионы и виллы, где отдыхали состоятельные одесситы. Особой известностью пользовались «Вилла Китти» и «Вилла Нелли». Уровень сервиса был настолько высоким, что одну из местных вилл включили в престижный туристический путеводитель Карла Бедекера, которым пользовались путешественники со всей Европы.

Но успех курорта имел и обратную сторону. С каждым годом желающих отдыхать у моря становилось все больше, а дорога оставалась долгой и неудобной.

Сначала пассажиры ехали паровым трамваем до Большого Фонтана, а затем добирались омнибусами или конными экипажами. Летом такая поездка означала жару, пыль и тряску по степным дорогам.

Как отмечает Елена Кудряшова, для престижного курорта это уже не соответствовало ожиданиям отдыхающих.

— Сначала ездили паровым трамваем до 16-й станции Большого Фонтана, а затем добирались омнибусами и экипажами. Но трястись по степной пыли — как-то совсем не комильфо, — рассказывает ведущая проекта.

Именно тогда местная община решила: Люстдорфу необходимо современное транспортное сообщение.

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Как бельгийцы проложили линию, изменившую историю Люстдорфа

В начале XX века городской транспорт в Одессе активно развивали бельгийские инвесторы. Именно они строили линии конно-железной дороги и электрического трамвая, используя самые современные для своего времени технологии.

Летом 1906 года представители Люстдорфа сели за стол переговоров с директором Бельгийского общества одесских конно-железных дорог господином Легоде. Итогом стала историческая договоренность: бельгийская компания получила право построить электрическую трамвайную линию от Дачи Ковалевского до Люстдорфа.

Строительство заняло совсем немного времени. Уже 9 августа 1907 года новый маршрут торжественно открыли. Для жителей колонии это была не просто транспортная новинка, а настоящий прорыв, который на десятилетия вперед определил развитие Люстдорфа.

Елена Кудряшова обращает внимание еще на один малоизвестный факт.

— Это был не просто первый трамвай в немецких колониях юга. Это был первый сельский электрический трамвай во всей огромной империи, — рассказывает ведущая проекта «Одесские истории».

Для небольшого приморского поселения это был невероятно высокий статус. Пока многие города только планировали электрификацию общественного транспорта, Люстдорф уже получил современное сообщение с Одессой.

Почему говорят, что Люстдорф опередил Одессу

Именно после открытия этой линии появился факт, который и сегодня удивляет многих исследователей истории города.

— Наш пригородный люстдорфский трамвай на целых три года опередил появление регулярного электрического трамвая в самой Одессе, — отмечает Елена Кудряшова.

Речь идет не о случайном эксперименте или короткой демонстрации новой техники. Электрическая линия работала регулярно, перевозила пассажиров и стала важной частью жизни курорта.

Этот пример хорошо показывает, что технический прогресс далеко не всегда начинается в крупных административных центрах. Иногда решающую роль играет экономическая целесообразность. Люстдорф стремительно развивался как курорт, сюда приезжали тысячи людей, поэтому быстрое транспортное сообщение было выгодно и местной общине, и перевозчикам.

Трамвай, который сделал курорт популярным

Появление электрического трамвая быстро изменило жизнь Люстдорфа.

Дорога к морю стала значительно удобнее, а сам поселок — доступнее для одесситов. Это способствовало развитию туризма, строительству новых вилл, пансионов и дач.

К началу Первой мировой войны Люстдорф принимал около 15 тысяч отдыхающих за сезон — очень внушительное число для небольшого приморского поселения того времени. Именно транспортная доступность стала одним из главных факторов такого успеха.

Фактически электрический трамвай стал для Люстдорфа тем, чем сегодня являются скоростная автомагистраль или современная железная дорога: он открыл курорт для массового отдыха и дал мощный толчок развитию местной экономики.

Маршрут №29 — живая память о Люстдорфе

Прошло более ста лет, но история первой бельгийской линии не закончилась.

Сегодня ее продолжением считают хорошо знакомый одесситам маршрут №29. За это время неоднократно менялись трамвайные вагоны, реконструировались пути, изменялась окружающая застройка. Неизменным осталось главное направление движения — к морю, в бывший Люстдорф.

Именно поэтому обычная поездка этим маршрутом — это не только дорога на пляж, но и своеобразное путешествие по страницам истории Одессы. Не каждый город может похвастаться тем, что его повседневный маршрут общественного транспорта сохраняет традицию, заложенную еще в начале XX века.

Что еще можно узнать в новом выпуске «Одесских историй»

История первого электрического трамвая — лишь одна из страниц прошлого Люстдорфа. В новом выпуске проекта «Одесские истории» журналистка Елена Кудряшова рассказывает еще больше малоизвестных фактов о бывшей немецкой колонии, которая со временем превратилась в современную Черноморку.

В видео вы также узнаете:

где искать сохранившиеся здания старого немецкого поселения;

как колонисты решали проблему нехватки пресной воды у моря;

какими были уникальные подземные погреба;

почему хозяйки брали в церковь веточку мяты;

как строили крыши, способные выдерживать сильные морские ветры;

почему старинную кирху не смогли снести даже тракторами;

какие следы Люстдорфа до сих пор можно найти в современной Черноморке.

Посмотрите полный выпуск проекта «Одесские истории» на YouTube-канале «Одесской жизни», чтобы увидеть исторические места, архивные фотографии и узнать еще больше удивительных фактов о Люстдорфе и его наследии.

Ранее мы рассказывали, превратится ли Одесская область в пустыню, откуда появились пески и что ждет юг Украины.

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