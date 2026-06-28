Ключевые моменты:

Маяки были городом еще в XIX веке.

Купцы зарабатывали миллионы на лесе и соли.

Железная дорога разрушила торговую монополию.

Сегодня село вновь имеет стратегическое значение.

«Большинство из нас знают Маяки как место, где по дороге к морю покупают рыбу. Но мало кто догадывается, что когда-то это был один из самых богатых городов юга Украины», — рассказывает ведущая проекта «Легенды Одесчины» Ирина Полякова.

В новом выпуске исторического проекта «Одесская жизнь» журналистка исследует малоизвестную страницу истории Одесской области — путь Маяков от приграничной крепости Великого княжества Литовского до богатого торгового центра, а затем и обычного села.

Материал подготовлен на основе видео «Одесской жизни» и архивных документов, в частности материалов Одесского областного архива.

Почему Маяки разрушают миф о «Диком поле»

История Маяков начинается задолго до появления Одессы и Российской империи на этих землях.

«Миф о безлюдном «Диком поле» буквально разбивается об историю Маяков. Только документально подтвержденная история этого поселения начинается еще в 1421 году», — подчеркивает Ирина Полякова.

Именно тогда по приказу великого князя литовского Витовта здесь появилась приграничная крепость Маяк-Каравул. Она контролировала переправу через Днестр, охраняла торговые пути и выполняла таможенные функции.

Расположение крепости было стратегическим. Именно здесь проходил один из самых удобных путей между Причерноморьем и внутренними районами Европы. Любой купец, перевозивший товары через Днестр, фактически попадал под контроль местной администрации.

Именно эта особенность географии на протяжении многих столетий определяла судьбу Маяков.

Как Днестровский лиман сделал Маяки богатыми

Настоящий экономический расцвет поселения начался в конце XVIII века, когда стремительно начала развиваться Одесса.

Молодому портовому городу требовалось огромное количество строительного леса. Его доставляли из Карпат и Подолья по Днестру на специальных плотах — борянах.

Однако существовала проблема. Речные плоты не были приспособлены к морским волнам и не могли безопасно пересечь лиман и выйти в Черное море.

«Галицкие плотовщики фактически попадали в природную ловушку. Плыть назад было бессмысленно, а выходить в море — смертельно опасно. Именно поэтому Маяки получили уникальное торговое преимущество», — объясняет ведущая.

Маяки стали последним безопасным пунктом перед лиманом. Здесь лес разгружали, продавали местным купцам, перерабатывали на лесопильнях, а уже затем доставляли в Одессу.

Так возникла фактически природная монополия, которая десятилетиями приносила городку огромные прибыли.

Город, разбогатевший на лесе и соли

Вторым источником доходов стала торговля солью.

В XIX веке соль была одним из самых ценных товаров. Через Маяки проходили большие объемы бессарабской соли, которую по Днестру перевозили на Подолье, Волынь и в Галицию.

В обратном направлении шли грузы зерна для экспорта через Одессу.

В сезон навигации население городка резко увеличивалось. Здесь работали моряки, грузчики, чумаки, торговцы и ремесленники.

Финансовые потоки были настолько велики, что в 1862 году Маяки официально получили статус города.

«Капитала здесь оседало столько, что Маяки могли позволить себе то, о чем многие провинциальные города лишь мечтали: собственную ратушу, полицию и мощеные улицы», — говорит Ирина Полякова.

Город имел собственную думу, бюджет, систему самоуправления и активно застраивался каменными зданиями.

Как железная дорога уничтожила торговую империю

В конце XIX века положение изменилось.

Появление железных дорог полностью перевернуло логистику региона.

«Любая империя, построенная на географической монополии, рано или поздно сталкивается с технологиями, которые меняют правила игры. Для Маяков таким приговором стала железная дорога», — отмечает ведущая.

Маякские купцы рассчитывали, что новую магистраль проложат через их город. Однако инженеры считали слишком дорогим строительство через плавни Днестра, а военные отстаивали маршрут, который позволял быстрее перебрасывать войска в Бессарабию.

В результате железнодорожную линию проложили через Раздельную и Тирасполь.

Для Маяков это стало настоящей катастрофой.

Лес, соль и зерно начали перевозить по железной дороге напрямую. Склады опустели, лесопильни закрылись, а купеческие капиталы переместились в новые транспортные центры.

Почему Маяки потеряли статус города

Экономический спад продолжался десятилетиями.

После установления советской власти прежняя торговая система окончательно прекратила существование.

«Денежная река, которая столетиями наполняла городской бюджет, постепенно пересохла. А вместе с ней исчезли и основания для особого статуса Маяков», — рассказывает Ирина Полякова.

В 1920-х годах населенный пункт официально лишили статуса города. Купеческие особняки и административные здания перепрофилировали под советские учреждения, а большинство жителей занялось сельским хозяйством.

От торгового центра к космическим исследованиям

Несмотря на потерю былого богатства, Маяки вновь нашли свое место в истории.

Во второй половине XX века здесь создали одну из важнейших астрономических наблюдательных станций Украины.

«Потеряв свою торговую империю, Маяки неожиданно обрели космическое будущее. Именно здесь ученые нашли условия, которых уже не могла дать Одесса», — говорит ведущая проекта.

Благодаря особенному астроклимату и низкому уровню светового загрязнения эта местность стала важной площадкой для наблюдения за спутниками и космическими объектами.

География, которая работает и сегодня

История Маяков показывает, что выгодное расположение может столетиями определять судьбу населенного пункта.

Сегодня через село проходит одна из важнейших транспортных артерий Одесской области — трасса М-15, соединяющая Одессу с южными районами области и дунайскими портами.

«Географию невозможно отменить никаким указом. То самое место, которое шесть столетий назад контролировало торговые пути, остается стратегическим и сегодня», — подчеркивает Ирина Полякова.

Заключение

«Маяки — это памятник тому, как сама природа может создать целую торговую империю, а развитие технологий — кардинально изменить ее судьбу», — подводит итог Ирина Полякова.

История этого населенного пункта напоминает: даже небольшое село может хранить прошлое, способное удивить не меньше, чем история крупных городов.

Что еще осталось за пределами статьи, но есть в видео

история крепости Маяк-Каравул и князя Витовта;

легенды о происхождении названия Маяков;

подробности работы плотовщиков на Днестре;

механизм торговли бессарабской солью;

борьба купцов, инженеров и военных за маршрут железной дороги;

роль маякского моста во время современной войны;

история местной обсерватории и планетария;

архивные документы и исторические реконструкции.

Больше интересных фактов и малоизвестных подробностей о взлете и падении одного из самых богатых городов бывшей Херсонской губернии смотрите в новом выпуске проекта «Легенды Одесчины» от «Одесской жизни» с Ириной Поляковой.

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