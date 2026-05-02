Ключевые моменты:
Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха заявил, что курорт Куяльник могут возродить через механизм государственно-частного партнерства. По его словам, государство должно оставаться владельцем таких объектов, но для развития может привлекать частный капитал.
Именно Куяльник в фонде назвали одним из примеров такого подхода. Для обновления старейшего грязевого курорта Украины, основанного в 1833 году, требуется от 800 млн грн инвестиций.
Ожидается, что это позволит создать 200–400 новых рабочих мест и превратить комплекс в современный центр медицинского и реабилитационного туризма.
Заявление Наталуха сделал во время презентации итогов работы новой команды Фонда госимущества за первые 100 дней. Там представили объекты, которые государство планирует не просто содержать, а развивать с привлечением бизнеса.
В фонде считают, что реализовать проект можно за 3–5 лет, а окупить вложения — примерно за 7–10 лет. Также прогнозируется рост количества отдыхающих и годового дохода курорта до 250 млн грн.
Почему Куяльник пришел в упадок
Много лет вокруг санатория продолжался спор за право собственности между ЗАО «Укрпрофоздоровница» и государством. Из-за неопределенности с будущим объекта крупные инвестиции не заходили, а сам курорт постепенно терял позиции.
После судебного решения имущество санатория, которое оценивали примерно в 1 млрд грн, зарегистрировали за государством в лице Фонда госимущества Украины. Именно после этого у власти появилась возможность говорить о новой модели развития Куяльника.
Справка ОЖ. Что такое государственно-частное партнерство
Государственно-частное партнерство (ГЧП) является инструментом привлечения бизнеса для преодоления дефицита средств в государственном бюджете. Это помогает решать общественные и социально-экономические задачи. Ежегодно в мире реализуются сотни проектов ГЧП в системе здравоохранения, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Для нашей страны это сравнительно новый инструмент.
Впервые средства частных инвестиций привлекло правительство Великобритании во главе с М. Тэтчер для создания системы утилизации отходов, строительства общественной библиотеки, школ, домов престарелых, железнодорожной сети, дорожных развязок. Результаты развития программы в Великобритании дали толчок внедрению ГЧП в европейских странах, таких как Франция,
Нидерланды, Ирландия, Германия, Италия и другие страны с развитой экономикой.
