Ключевые моменты:

Глава ФГИУ Дмитрий Наталуха заявил, что для возрождения Куяльника нужно от 800 млн грн инвестиций

По его словам, проект можно реализовать за 3–5 лет, а новый центр даст сотни рабочих мест

После многолетних судов имущество санатория окончательно зарегистрировали за государством

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха заявил, что курорт Куяльник могут возродить через механизм государственно-частного партнерства. По его словам, государство должно оставаться владельцем таких объектов, но для развития может привлекать частный капитал.

– Есть объекты, где государство должно остаться собственником, но может привлечь частный капитал для их развития, – сказал он.

Именно Куяльник в фонде назвали одним из примеров такого подхода. Для обновления старейшего грязевого курорта Украины, основанного в 1833 году, требуется от 800 млн грн инвестиций.

Ожидается, что это позволит создать 200–400 новых рабочих мест и превратить комплекс в современный центр медицинского и реабилитационного туризма.

Заявление Наталуха сделал во время презентации итогов работы новой команды Фонда госимущества за первые 100 дней. Там представили объекты, которые государство планирует не просто содержать, а развивать с привлечением бизнеса.

В фонде считают, что реализовать проект можно за 3–5 лет, а окупить вложения — примерно за 7–10 лет. Также прогнозируется рост количества отдыхающих и годового дохода курорта до 250 млн грн.

Почему Куяльник пришел в упадок

Много лет вокруг санатория продолжался спор за право собственности между ЗАО «Укрпрофоздоровница» и государством. Из-за неопределенности с будущим объекта крупные инвестиции не заходили, а сам курорт постепенно терял позиции.

После судебного решения имущество санатория, которое оценивали примерно в 1 млрд грн, зарегистрировали за государством в лице Фонда госимущества Украины. Именно после этого у власти появилась возможность говорить о новой модели развития Куяльника.

Справка ОЖ. Что такое государственно-частное партнерство

Государственно-частное партнерство (ГЧП) является инструментом привлечения бизнеса для преодоления дефицита средств в государственном бюджете. Это помогает решать общественные и социально-экономические задачи. Ежегодно в мире реализуются сотни проектов ГЧП в системе здравоохранения, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Для нашей страны это сравнительно новый инструмент.

Впервые средства частных инвестиций привлекло правительство Великобритании во главе с М. Тэтчер для создания системы утилизации отходов, строительства общественной библиотеки, школ, домов престарелых, железнодорожной сети, дорожных развязок. Результаты развития программы в Великобритании дали толчок внедрению ГЧП в европейских странах, таких как Франция,

Нидерланды, Ирландия, Германия, Италия и другие страны с развитой экономикой.

