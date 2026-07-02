Ключевые моменты:

Театр завершил сезон обновленной постановкой «Ханум»

Спектакль звучит только в живом исполнении оркестра и артистов

Новая режиссура объединила классику с современными сценическими решениями

Премьера завершилась продолжительными овациями зрителей

Может ли хорошо знакомый спектакль вновь приятно удивить? Чтобы найти ответ, журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на премьере обновленной «Ханум» в Одесской музкомедии. Рассказываем, что изменилось в постановке, чем она восхищает сегодня и почему после финала зал еще долго не отпускал артистов.

79-й сезон Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного завершился по-настоящему яркой премьерой обновленного спектакля «Ханум» — музыкального шедевра на музыку Гии Канчели по пьесе Авксентия Цагарели в украинском переводе Алеси Перекальчук и Александра Кабакова.

Современное звучание театральной классики

Обновлением постановки занимался режиссер Андрей Мирошниченко. Ему удалось сохранить все, за что зрители любят этот спектакль, и одновременно вдохнуть в него новое звучание. Основу постановки в свое время создал режиссер-постановщик Дмитрий Белов.

Живое музыкальное сопровождение обеспечил дирижер-постановщик Владимир Дикий. Мощный хор звучал удивительно слаженно и вдохновенно, а аранжировки Натальи Архиповой и Алексея Петухова придали музыке современное дыхание, не утратив ее неповторимой грузинской души.

Атмосферные декорации создал заслуженный художник Украины Станислав Зайцев, роскошные костюмы — Анастасия Шенталинская, а зажигательные танцы стали настоящим украшением спектакля благодаря балетмейстеру-постановщику Марине Суконцевой и балетмейстеру восстановления Екатерине Смольской. Большую и очень важную работу с артистами во время восстановления спектакля также провела репетитор Ирина Фалюта.

«Ханум» переносит зрителей в старый Тифлис XIX века

Уже с первых минут спектакль переносит зрителей в старый Тифлис XIX века — город, где кипит жизнь, музыка звучит повсюду, а люди умеют любить, спорить, шутить, веселиться и мириться от всего сердца.

В центре истории — непревзойденная сваха Ханум в исполнении народной артистки Украины Ольги Оганезовой. Ее героиня — блестящая, остроумная, энергичная и невероятно харизматичная. Она так легко управляет событиями, что каждое ее появление на сцене вызывает улыбку, восхищение и искреннее удовольствие.

Ее главная соперница — Кабато в исполнении Алеси Перекальчук — добавляет спектаклю еще больше юмора, азарта и живого огня. Их противостояние превращается в настоящий комедийный поединок, за которым невероятно интересно наблюдать.

Не менее яркими оказались и другие персонажи. Андрей Мирошниченко в роли Вано создал колоритный образ с тонким чувством юмора. Заслуженная артистка Украины Тамара Тищенко в роли Текле была удивительно органичной, теплой и трогательной. Ярослав Селедцов подарил своему Коте романтичность, искренность и прекрасный вокал. Мария Евстафьева в роли Соне была нежной, очаровательной и очень убедительной. Александр Кабаков создал яркий образ Тимоте, а Денис Фалюта блестяще сыграл сразу двух персонажей — Микича и Сару, каждый раз вызывая искренний смех в зале. Заслуженный артист Украины Сергей Мильков в роли Акопа стал еще одним безусловным украшением постановки.

Зрители кричали: «Браво!»

Отдельное удовольствие — музыка Гии Канчели. Она то зовет в танец, то окутывает теплом, то заставляет улыбнуться еще до того, как прозвучит следующая реплика. Оркестр, хор и солисты работали без использования фонограммы, и именно это создавало особую магию живого театра — искреннюю, настоящую, которую ощущаешь каждой клеточкой.

Зажигательные грузинские танцы, колоритные костюмы, яркие декорации, блестящий юмор и великолепные вокальные номера превратили спектакль в настоящий праздник. Авлабар ожил прямо на сцене — с шумными торговцами, князьями, ремесленниками, кинто и неизменным гостеприимством, которое словно согревало весь зал.

«Ханум» — это не только смешная история о двух свах. Это спектакль о любви, человеческой мудрости, счастье, которое не купишь за деньги, и о том, что доброта, находчивость и жизнелюбие всегда побеждают.

После финальных аплодисментов зрители покидали театр с искренними улыбками и легкостью на душе. Именно такими и должны быть спектакли, завершающие сезон: яркими, музыкальными, жизнерадостными, после которых еще долго хочется напевать мелодии Гии Канчели и вспоминать неподражаемую остроумную Ханум.

Ранее мы рассказывали, есть ли культура в селах и чем на Одесчине удивили Нину Матвиенко.

Читайте также: Премьера в Одесском театре кукол заставила зрителей задуматься о себе

Фото Дмитрия Скворцова