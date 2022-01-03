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Куяльницкий лиман стал Национальным природным парком

Куяльницкий лиман стал Национальным природным парком

Президент Украины Владимир Зеленский 1 января 2022 года подписал указ о создании Национального природного парка (НПП) «Куяльницкий». Теперь в Одесской области два НПП

В Одесской области создали Национальный природный парк «Куяльницкий»

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В сообщении на сайте президента Украины сказано, глава государства Владимир Зеленский подписал указы, которыми предусмотрено создание национальных природных парков «Пуща Радзивилла», «Куяльницкий» и «Холодный Яр».

В частности, согласно указу №3/2022, на территории Березовского и Одесского районов Одесской области создается национальный природный парк «Куяльницкий». В его территорию включается 10,8 тыс. га земель государственной и коммунальной собственности.

В Одесской области теперь национальных природных парка

В Одесской области теперь два национальных природных парка, родившихся в один день – 1 января и в год тигра!

Поздравляю всех причастных к созданию!

— так прокомментировал новость о создании НПП «Куяльницкий» эколог Иван Русев, который приложил много личных усилий к созданию этого нацпарка, а также НПП «Тузловские лиманы».

Национальный природный парк — категория природно-заповедного фонда в Украине и мире, охраняемая от большинства видов человеческой деятельности и загрязнения. От заповедников и природных резервов, где запрещена почти любая деятельность человека, одной из целей создания национальных парков является отдых, поэтому они разрешают посещение туристов и пребывание на своей территории по определенным условиям.

Ранее мы сообщали, что Кабмин согласовал создание национального природного парка «Куяльницкий». Он разместится на территории Березовского и Одесского районов Одесской области.

Но путь к созданию НПП «Куяльницкий» не был простым. Об этом «Одесская Жизнь» писала в материале: Станет ли Куяльницкий лиман национальным парком?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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