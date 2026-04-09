Зимой на берегу установили 10 лавок после большой уборки территории

Уже весной их уничтожили неизвестные, парк обращается в полицию

В нацпарке «Куяльницкий» зафиксировали акт вандализма

Как сообщили в Национальном природном парке «Куяльницкий», разрушения обнаружили 7 апреля во время планового патрулирования территории. Речь идет об экологических лавках из ракушечника и кирпича, установленных на берегу лимана в январе этого года.

Это место хорошо известно одесситам: именно здесь зимой люди приходили отдыхать, посмотреть на закат, провести время у воды. Лавки стали частью обустроенной зоны отдыха после большой уборки, которую активисты вместе с сотрудниками парка провели осенью. Тогда из лимана и с берега убрали мусор и извлекли около 50 автомобильных шин.

Журналистке «Одесской жизни» директор нацпарка Александр Шестун пояснил, что все эти работы выполнялись фактически собственными силами и за внебюджетные средства.

— Мы вкладываем силы, время и ресурсы, чтобы развивать эту территорию. Вместе с командой вывезли большое количество мусора и шин, установили шлагбаумы, регулярно проводим толоки, ищем единомышленников. А в ответ кто-то бездумно разрушает созданное, — отметил он.

В парке уже готовят обращение в полицию, чтобы установить причастных к разрушению и привлечь их к ответственности. В то же время администрация обещает восстановить поврежденные лавки.

