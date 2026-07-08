Ключевые моменты:

Спальные районы Одессы предлагают развивать без новой масштабной застройки.

Основной акцент — модернизация существующих домов, развитие инфраструктуры и создание зеленых зон.

Новые строительные проекты должны проходить тщательный анализ их влияния на транспорт, сеть и комфорт жителей.

Архитекторы советуют использовать международный опыт, адаптируя его к нуждам Одессы.

В жилых районах необходимо обеспечить пешую доступность школ, детсадов, медицинских, социальных и культурных заведений.

Увеличение количества парков и мест отдыха должно сделать районы более комфортными и помочь городу адаптироваться к климатическим изменениям.

Спальные районы Одессы ждут смены

По словам заместителя председателя ОО «Ассоциация архитекторов Одессы» Николая Чепелева, спальные районы Одессы могут развиваться без активного строительства новых жилых комплексов. А вот приоритетом должна стать модернизация существующей застройки, развитие инфраструктуры, создание новых зеленых зон и улучшение качества городского пространства.

Архитектор отмечает, что в районах, где жилая застройка уже сформирована, первоочередной задачей должно быть повышение комфорта для жильцов, а не масштабное строительство новых объектов.

Он подчеркнул, что каждый новый строительный проект нужно тщательно анализировать. Речь идет о его влиянии на транспортную систему, инженерные сети, окружающую застройку и общие условия проживания людей. Кроме этого, по мнению эксперта, следует учитывать международный опыт, адаптируя его к местным реалиям. Ведь новое строительство для любого района, где уже сложилась застройка, это история, к которой очень осторожно нужно подходить.

Чепелев отметил, что в Одессе необходимо построить образовательные, медицинские, социальные и культурные заведения, а также пространства для досуга. Всё это должно быть в пешей доступности для горожан.

Особое внимание он уделил необходимости увеличения площади зеленых зон и мест отдыха. По его мнению, это не только сделает спальные районы более комфортными для жителей, но и поможет городу лучше адаптироваться к климатическим изменениям.

Напомним, что Кабмин ужесточил правила получения жилищных ваучеров для ВПЛ. Данные заявителей будут автоматически проверяться через государственные реестры. Отказать могут, если жилье было продано, подарено или отчуждено после 24 февраля 2022 года. Таким образом, для переселенцев, ныне проживающих в Одессе, процедура получения жилого ваучера станет более автоматизированной, но в то же время и более суровой.

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