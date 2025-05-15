Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Теперь впереди подписание соглашения и запуск реализации, который вскоре сделает туристическую карту региона ещё более привлекательной.

В Одесской ОГА подчеркнули, что это важный шаг для области, сочетающий развитие туризма, креативных индустрий и культурного наследия. Проект создаст новые возможности для экономического роста и укрепит туристический потенциал южной части региона.

Стоит отметить, что участие в конкурсе было доступно только для регионов-партнёров UCORD, и Одесская область присоединилась к инициативе в ноябре 2024 года.

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Справка ОЖ

Швейцарско-украинский проект «Сплоченность и региональное развитие Украины», UCORD, сосредотачивается на трансформации организационных структур агентств регионального развития (АРР) в Украине. В результате тщательного процесса отбора пилотными регионами-партнерами проекта стали Винницкая, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Волынская и Одесская области.

Сейчас проект UCORD находится в своей первой фазе, которая началась в декабре 2022 года, и продлится до ноября 2026. Всего проект рассчитан на три 4-летние фазы общей продолжительностью 12 лет.

























