Ключевые моменты:

Яровое имеет сразу три исторических названия

Село основали болгарские переселенцы в XIX веке

Здесь до сих пор сохраняют уникальные культурные традиции Буджака

Несмотря на войну, село борется за будущее детей

Почему местные до сих пор называют Яровое Гюльменом и Дюльменом, как селу удалось сохранить школу, почему здесь проводят праздники даже во время войны и что больше всего тревожит его жителей? Чтобы найти ответы, журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева побывала в Яровом, пообщалась со старостой, медиками, педагогами, работниками культуры и жителями села. Именно их истории, наблюдения и факты легли в основу этого репортажа.

Высылали то в Румынию, то на Урал

В двадцати с лишним километрах от поселка Бессарабское, на юго-западе Одесской области, по обе стороны мелководной реки Киргиж-Китай раскинулось село Яровое. Но местные часто называют его то Гюльменом, то Дюльменом.

Село строилось в одной балке с селами Вольное и Твардица, но когда в этой местности началась эпидемия лихорадки, люди перешли на другой берег реки. Они переселились на целину, где господствовали суховеи, жаркое лето и холодная зима. Жители занимались земледелием, скотоводством, птицеводством, виноградарством, как и другие народы, населявшие Буджак.

Во времена румынской оккупации в селе работали церковь и начальная школа. После установления советской власти появился первый колхоз. В начале Второй мировой войны село вновь оказалось под властью Румынии. Молодежь мобилизовали на строительные работы в Румынию.

После установления советской власти спокойнее жителям Ярового не стало — их обвинили в срыве посевной и пособничестве врагу, многих сослали в Сибирь и на Урал. Некоторым зажиточным семьям удалось бежать в Румынию.

После войны в селе организовали три колхоза, но они не спасли крестьян от голода 1946–1947 годов. В начале шестидесятых, когда болгар реабилитировали, часть жителей вернулась в Яровое. Постепенно село начало развиваться: были построены двухэтажные школа и Дом культуры, детский сад, ФАП, начало работать сельхозпредприятие «Яровский».

«Одна беда — пустые дома»

Яровое встречает гостей ухоженной парковой зоной с детской и спортивной площадками, а также цветущими клумбами.

Здесь все рядом — школа, Дом культуры, магазины, кафе, детский сад, здание старостата и офис сельхозпредприятия. Возле церкви — беседка для отдыха, дальше — стадион, школа, ФАП. И повсюду клумбы с розами: недаром село называют Дюльменом.

— У нас хорошее село. Одна беда — пустые дома. Почти в половине домов уже никто не живет, — рассказывает Петр Кичук, староста Яровского старостата. — Хотя мы держимся, настраиваемся на позитив. До войны успели капитально отремонтировать фельдшерский пункт, два года назад открыли станцию пожарной безопасности «Яровое», которая обслуживает пять сел — Вольное, Ровное, Виноградовку, Лужанку и Яровое.

В селе налажено водоснабжение, есть уличное освещение.

— У нас даже дороги по селу хорошие, а для сел это редкость. Правда, до Бессарабского большегрузы разбили дорогу. Из Ярового ежедневно ходят автобусы в Одессу и Бессарабское. У нас все есть, только работы и молодежи не хватает. Вообще ситуация ужасная — с начала этого года в селе родился всего один малыш. Село вымирает, — вздыхает Петр Кичук.

Построил церковь в память об отце

Многие слышали об уникальной местной церкви Георгия Победоносца. Она украшена великолепным резным деревянным иконостасом и большой вырезанной из дерева иконой Георгия Победоносца.

Здесь мы встретились с известным в этих местах человеком — Дмитрием Чиканчи. Дмитрий Дмитриевич уже 45 лет работает в сельхозпредприятии «Яровский», из них 25 — директором. Именно по его инициативе в 2012 году была построена эта церковь.

— Я родом из Виноградовки. Мой отец Дмитрий в начале шестидесятых защищал Виноградовский храм, когда его приказали разрушить. За это отца посадили в тюрьму. После его смерти я дал себе слово построить церковь.

На месте новой церкви когда-то находился магазин, от которого остались лишь стены. Руководить строительством помогал священник из Виноградовки — отец Олег.

— Люди помогали чем могли: кто приносил ковры, кто старинные иконы, а кто просто работал на стройке. За год мы возвели прекрасную церковь, благоустроили территорию — получилось очень красиво, — говорит Дмитрий Дмитриевич. — Теперь перед началом жатвы всегда освящаем технику. Приглашаем батюшку и на праздник урожая.

Не хватает лекарств, потому что нет аптеки

Яровский фельдшерско-акушерский пункт тоже утопает в цветах. После капитального ремонта ФАП выглядит современно, здесь оборудован удобный пандус. Работают медсестры семейной медицины Александра Дундер и Татьяна Берил, а также младшая медсестра Лидия Пенкова.

По словам Александры, в ФАПе есть все необходимое для оказания первичной медицинской помощи. Единственное, чего не хватает, — это аптеки.

— Хорошо, что у нас достаточно лекарств из гуманитарной помощи. В селе больше половины жителей — люди пожилого возраста, вызовов хватает. Старики не могут самостоятельно поехать в Бессарабское, поэтому нам приходится покупать для них необходимые лекарства, — рассказывают медсестры.

Школу отстояли, но детей становится все меньше

В первый год полномасштабной войны школу из-за недостаточного количества учеников лишили статуса лицея. Тогда жители Ярового начали бороться: писали письма, обращения, стучались во все кабинеты, чтобы вернуть этот статус. Но со временем детей стало еще меньше, и когда возник вопрос вообще превратить школу в начальную, жители села не уступили — Яровскую гимназию удалось сохранить.

— Мы единственная школа в громаде, где, кроме обеда, есть еще и горячий завтрак. Обеды бесплатные, а вот завтраки оплачивают родители — так решил родительский комитет, — рассказывает директор гимназии Лариса Числаджи.

В сентябре в школу пойдут всего 45 детей. Из них — девять первоклассников. Уже сейчас в школе нет второго и шестого классов. А в этом году здесь было всего три выпускника.

Рядом со школой находится детский сад «Ромашка», который посещают 13 детей. Чтобы экономить зимой, детский сад переводят в школьное здание.

Здесь поют на четырех языках

Жители Ярового не просто чтят традиции — они живут ими. Даже дети здесь знают все народные праздники, «когда можно работать в огороде, а когда нельзя». А еще здесь живут очень талантливые люди. В Яровском Доме культуры сразу два коллектива носят звание народных — танцевальный «Азалия» и фольклорный «Гюльмянка». Они выступали на сценах Австрии, Болгарии, Молдовы и неоднократно становились лауреатами конкурса «Таланты твои, Украина».

Уже более полувека Домом культуры руководит Матрона Занфирова.

— Коллективу «Гюльмянка» уже почти пятьдесят лет, а возраст его участниц — за шестьдесят. Мы исполняем народные песни на болгарском, украинском, молдавском и гагаузском языках. Танцевальному коллективу «Азалия» немного меньше — около тридцати лет. Руководит им хореограф Татьяна Топал. В репертуаре — болгарские, украинские и современные танцы, — рассказывает Матрона Занфирова.

В стране война — зачем праздники?

В селе отмечают все праздники — от Рождества до Лазаровденя (болгарского народного праздника).

— А главный наш праздник — День села, который мы отмечаем на Георгиев день, 6 мая. В этот день на стадионе проводим фестиваль, собирается много гостей. Обязательно готовим большие казаны курбана и наше традиционное блюдо — «агнешка дроб-сарма» (кашу из булгура с бараньими потрохами), — продолжает директор Дома культуры. — Чтобы приготовить эту кашу, приглашаем лучших поваров села. И, конечно, какой же праздник в Буджаке без вина и ярмарки?

— На деньги, которые собираем во время праздников, формируем посылки и отправляем нашим ребятам на фронт — сегодня сорок наших односельчан воюют, — вздыхает госпожа Матрона. — Меня иногда спрашивают: в стране война, зачем праздники? А я считаю, что именно сейчас они особенно нужны, чтобы почувствовать единство с односельчанами и не оставаться один на один с тяжелыми мыслями и тревогой.

Интересный факт

У села Яровое есть собственный герб и гимн «Ах, Гюльмян», слова и музыку к которому написала местная писательница и краевед Мария Денева.

Справка «ОЖ»: Откуда появилось название?

По преданию, сначала село хотели назвать Казаяк, потому что местность напоминала гусиную лапу (по-турецки «гусиная лапа» — казаяк). Но село с таким названием уже существовало рядом с Чадыр-Лунгой. Поэтому его назвали Гюльмен — в честь родного села переселенцев в Болгарии. В этой местности росло много диких роз. По-турецки роза — «дюлем», поэтому прижилось и название Дюльмен. Так появились и до сих пор используются два исторических названия — Гюльмен и Дюльмен.

В 1830 году 88 семей из болгарского городка Гюльмен (ныне Роза) поселились в Буджакских степях.

В 1918 году Бессарабия была оккупирована Румынией.

В 1944 году была установлена советская власть.

В 1945 году село переименовали в Яровое.

Ранее мы рассказывали, что в селах Одесской области закрыли школы и детские сады — как сегодня выживают Красное и Елизаветовка.

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