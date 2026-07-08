Ключевые моменты:

В Одесской области официально открыли еще 9 пляжных зон после завершения проверок.

Общее количество разрешенных для отдыха пляжей в области выросло до 36.

Впервые в этом сезоне открыли центральный городской пляж в Черноморске.

Черноморск официально открыл городской пляж

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что после проведения обязательных обследований в перечень разрешенных вошли новые пляжные участки в Одессе и области. В частности, речь идет о центральном городском коммунальном пляже в Черноморске, который расположен на улице Пляжной, 15.

Добавим, что среди официально открытых зон отдыха — Великофонтанский, Дельфин, Калетон, инклюзивный пляж «Без границ», Ланжерон, Аркадия, Курортный, Муниципальный пляж (10-я станция Большого Фонтана), Золотой Берег, пляж для людей с инвалидностью, Чайка, два участка.

И к новым открытым локациям также относятся:

два участка пляжного комплекса «Причал №1»;

пляж возле Желтого камня на Ланжероне;

пляжные комплексы LEO и MOON на «Отраде»;

комплекс «Ибица» в Аркадии;

COCOS BEACH на 11-й станции Большого Фонтана;

пляжный комплекс «Икра» на пляже «Курортный».

Правда, в Одесской ОВА подчеркивают, что даже несмотря на открытие новых пляжей, ситуация в регионе остается напряженной. Именно поэтому жителей и туристов региона призывают строго соблюдать установленные правила, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и немедленно покидать побережье в случае его объявления.

Напомним, что в Одессе был проведен второй масштабный тестовый проезд, чтобы проверить, насколько городская инфраструктура и спецтранспорт готовы к перевозке маломобильных людей к морю. На этот раз «послы безбарьерности» и общественные деятели прошли весь сложный путь от Молдаванки до инклюзивного пляжа «Без границ» в районе «Дельфина».

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